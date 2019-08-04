竹縣婦幼發展關懷協會成立 盼促進婦幼幸福發展

2019-08-04 12:10 聯合報 記者 聯合報 記者 郭政芬 ╱即時報導



新竹縣婦幼發展關懷協會於新竹縣西瓜莊園舉行成立大會，協會希望能促進婦幼幸福發展，凝聚婦女相互支持關懷，推廣母語文化，透過故事推廣客語、閩南語、新住民語言等，關懷兒少身心發展，舉辦講座課程科技人文藝術語文並進

協會會長林玉華表示，透過協會可以發揮專長，創造婦女二度就業。另外也希望透過協會協助會員舉辦說故事，推廣在地母語跟文化課程、小老闆市集，建立共好共榮之共識，為創造和諧科技人文關懷城市而成立的。

發起人林玉華將結合竹東、竹北、新埔、新豐、湖口、北埔各區的共學婦幼團體，共同推廣語落實婦幼身心之全人發展，保障婦女與幼童權益。

未來預計結合企業、中小學、社區、觀光工廠等，辦理有關親子教育、環境教育、文化傳承、藝術創意、科學發展教育的活動，推動辦理外籍配偶及幼兒，融入當地生活文化與教育研習。並協助弱勢婦幼照顧，舉辦兒童權益、兒童教育、環保教育、婦女權益及兩性關係之資源發行電子報座談、參訪，促進海內外學術討論及實務交流。