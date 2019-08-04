七夕浪漫「愛愛」有一套 衛生局：套住幸福遠離愛滋

2019-08-04 11:44 聯合報 記者 聯合報 記者 曾增勳 ╱即時報導



農曆7月7日七夕情人節將屆，隨著現代年輕世代性開放，桃園市衛生局七夕前在桃園火車站前商圈，向年男女舉辦一場「七夕浪漫有一套、遠離性病沒煩惱」衛教宣導活動，向情侶或年輕男女宣導，兩人約會享受浪漫時要記得「自我保護」。

衛生局疾病管制科長葉潔瑩今天上午表示，趁著七夕前推廣安全性行為，與桃緣彩虹居同性健康中心共同宣導男女、同志都要落實安全性行為、提升自我保護觀念，約會性行為「要有一套」，不僅套住幸福，也能遠離愛滋。

衛生局這項安全性行為及性病防治衛教宣導活動，昨天在人潮最多的桃園火車站舉辦，衛生人員為男女解說如何安全性行為和防治性病健康衛教宣導，現場只要男女民眾拍照按讚打卡，就免費贈送保險套，有的女生拿到保險套頗為害羞，葉潔瑩表示，為讓民眾了解安全性行為、防治愛滋的重要，透過影片衛教宣導及鼓勵民眾使用愛心便利貼，寫上對伴侶或配偶告白貼傳達情意。