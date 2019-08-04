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「來本冊子」手工書 獨一無二記錄手寫溫度

2019-08-04 07:43聯合報 記者劉星君╱即時報導

還記得閱讀書信的感動嗎？苗栗縣八年級生邱映樺創立工作室「來本冊子」客製化手工書訂製，傳達手寫溫度感動，每本都是故事，代表訂製者的心意，有粉絲送給明星的禮物、紀念毛小孩、送給韓國作曲家的皮革活頁本，咖啡廳手工菜單，「藉由手工書，留下心意。」

聯合大學工業設計學系畢業的邱映樺說，大學時期跟同學們經營「未知夢工坊」，當時以學業為重，粉絲專頁沒有持續更新，但都有人會傳私訊詢問製作客製化手工書，大四畢業，她以「未知夢工坊」品牌接的一本手工書，讓她深受感動，決定創立手工書「來本冊子Re:mainer」。這本手工書是訂製者送給在日本抗癌住院的妹妹，訂製手工書素描本，陪伴度過住院時光，讓她決定「延續手工書的意義」。

創業近兩年，邱映樺說，接到客製化手工書訂單，部分是送禮，有紛絲特別訂製送給國外藝人禮物，大學畢業的專題攝影故事集，送給韓國作曲家皮革活頁本，送給吉他手的筆記本，用來記錄喜歡的歌曲；愛情行事曆，男友因女友要到國外念書，特別訂製在念書期間行事曆，在行事曆內穿插給女方的話語。

邱映樺說，訂購者除國內，也有來自大陸、新加坡、馬來西亞、日本與香港等，她也設計手帳、交換日記等筆記本。「手工書是獨一無二的」她說，記錄值得被紀念事情，有各種風貌。「來本冊子Re:mainer」留下重要的事情，陪伴度過的時光。

手工書縫法多元，像是比利時縫法，可以攤平、有書背好書寫，處處都是巧思。邱映樺說，未來希望推廣手工書，開設手工書課程，邀大家體驗「將獨一無二的想法實現」。

粉絲訂製手工書送給喜歡的韓國藝人。圖／邱映樺提供
粉絲訂製手工書送給喜歡的韓國藝人。圖／邱映樺提供
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苗栗縣八年級生邱映樺創立工作室「來本冊子」客製化手工書，傳達手寫溫度感動，每本都...
苗栗縣八年級生邱映樺創立工作室「來本冊子」客製化手工書，傳達手寫溫度感動，每本都是故事，代表訂製者的心意。記者劉星君／攝影
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手工書。圖／邱映樺提供
手工書。圖／邱映樺提供
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苗栗縣八年級生邱映樺創立工作室「來本冊子」客製化手工書，傳達手寫溫度感動，每本都...
苗栗縣八年級生邱映樺創立工作室「來本冊子」客製化手工書，傳達手寫溫度感動，每本都是故事，代表訂製者的心意。記者劉星君／攝影
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苗栗縣八年級生邱映樺創立工作室「來本冊子」客製化手工書，傳達手寫溫度感動，每本都...
苗栗縣八年級生邱映樺創立工作室「來本冊子」客製化手工書，傳達手寫溫度感動，每本都是故事，代表訂製者的心意。記者劉星君／攝影
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手工書的交換日記。圖／邱映樺提供
手工書的交換日記。圖／邱映樺提供
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