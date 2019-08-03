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友善石虎生態服務給付 苗縣通霄試辦 獎金最高10萬元

2019-08-03 23:05聯合報 記者劉星君╱即時報導

苗栗縣是已知石虎族群數量最穩定的地區之一，縣府獲農委會核定友善石虎生態服務給付試辦計畫，苗縣通霄鎮為指定試辦區，友善石虎可獲1萬到10萬元獎勵金。全縣若發生家禽經證實疑遭石虎危害，不危害石虎生命，立即通報縣府，核發3千元補償金，若證實為石虎，則有1萬元。苗縣府已向林務局提送計畫書，核定後將辦理公告受理申請，預計8月底公告，相關疑問電洽農業處自然生態保育科，（037）559272。

縣府農業處指出，只要不使用除草劑、毒鼠藥、獸鋏，並符合農藥安全檢出規範，每公頃農地核發2萬元獎勵金；若願意配合縣府架設相機監測，拍攝到石虎影像，每個案區域再核發1萬元獎勵金。

政府立案的社區成立巡守隊，協助巡守已知石虎的棲地、通報及協助拆除違法獵具、石虎保育宣導、協助設置家禽場域圍網、其他石虎保育相關工作，每年可獲6萬元獎勵金；巡守範圍內，配合縣府架設自動相機，拍攝到石虎影像，再核發10萬元獎勵金。

除以上獎勵，還有與民眾生活最直接，野生動物入侵家禽放養場域通報處理，以往家禽損失無法獲補助，自縣府公告後，放養家禽場域，若疑石虎動物入侵危害家禽，不危害石虎生命，立即通報縣府處理，經縣府勘查有危害事證，在危害動物未明前，先發3千元獎勵金。

若經縣府評估後續有架設相機監測必要，願意配合監測者，在3個月期間內若拍攝石虎出現，再核發1萬元獎勵金，每場域以1次為限。本項實施區域不限試辦區通霄鎮，苗縣各鄉鎮市均可申請。

縣府農業處指出，友善石虎生態給付推行目的，鼓勵民眾採取對石虎棲地保護有利的作為，以有效達成石虎族群止跌、回升且脫困，建構友善棲地環境。

苗栗縣是已知石虎族群數量最穩定的地區之一，縣府獲農委會核定友善石虎生態服務給付試...
苗栗縣是已知石虎族群數量最穩定的地區之一，縣府獲農委會核定友善石虎生態服務給付試辦計畫，苗縣通霄鎮為指定試辦區，友善石虎可獲1萬到10萬元獎勵金。縣府已向林務局提送計畫書，核定後將辦理公告受理申請，預計8月底公告。圖／苗縣府提供
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