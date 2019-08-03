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台南南區模範父親表揚 免費按摩讓父親放輕鬆

2019-08-03 15:18聯合報 記者邵心杰╱即時報導

台南市南區公所為表彰父愛的偉大，感謝爸爸們平日的辛勞付出，今天舉辦區級模範父親表揚活動，同時，台南市按摩業職業工會現場提供的免費按摩服務，讓每位爸爸度過一個輕鬆、快樂的父親節

今年由各里辦公處、社區發展協會推薦模範父親，計有歐陽駿、邱業、陳春福、楊承受、呂天順、徐武男、柯木森、歐民忠、吳松根、方宗福、周聰明、洪文榮、蔡茂雄、薛清松、鄭榮田、曾天養、王茂生、徐欽彬等18位模範父親接受表揚。台南市長黃偉哲及多位市議員到場，為每位模範父親獻上祝福，並肯定所有爸爸們對社會的貢獻。

區公所指出，新生社區發展協會推薦的晶鑽爸爸歐陽駿已高齡百歲，是這次表揚最高齡的模範父親，他不僅行動力尚可自主，且力行存好心、說好話、做好事的行事原則，家庭和諧、四代同堂。

光明里辦公處推薦的方宗福則獲得南區公所舉薦，榮獲市府核定為「晶鑽爸爸」，另南都里辦公處推薦的自強爸爸吳松根因妻子早逝，父兼母職照顧3名子女，「對自己負責，就是通往成功的捷徑。」他常說，雖然家境並不富裕，但希望子女都能對自己言行負責；吳以其言行教育子女有成。

尤其，活動中台南市按摩業職業工會提供免費按摩服務，讓爸爸們能有賓至如歸的感覺，並邀請專業攝影師為每位模範父親留下家庭大合照，為模範父親及家屬留下溫馨又難忘的回憶。

區長蔡秀琴說，除了要恭喜每位模範父親外，也要祝福天下所有的父親們身體健康，「您們永遠都是兒女心中最強和最有力的支柱」。

南區公所表揚最高齡的模範父親歐陽駿已高齡百歲，市長黃偉哲特地獻上祝福。記者邵心杰...
南區公所表揚最高齡的模範父親歐陽駿已高齡百歲，市長黃偉哲特地獻上祝福。記者邵心杰／翻攝
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台南市南區公所今天舉辦模範父親表揚活動，感謝爸爸們平日的辛勞付出。記者邵心杰／翻...
台南市南區公所今天舉辦模範父親表揚活動，感謝爸爸們平日的辛勞付出。記者邵心杰／翻攝
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台南市按摩業職業工會提供免費按摩服務，讓爸爸們能有賓至如歸的感覺。記者邵心杰／翻...
台南市按摩業職業工會提供免費按摩服務，讓爸爸們能有賓至如歸的感覺。記者邵心杰／翻攝
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