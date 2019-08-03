竹東第二座特色兒童公園今開幕 親子一早搶先試玩

2019-08-03 15:18 聯合報 記者 聯合報 記者 陳斯穎 ╱即時報導



新竹縣竹東鎮第二座特色兒童公園今天開幕。為了增添鎮內親子遊憩空間，竹東鎮公所繼去年將中正公園打造為特色公園，今年又開闢二重親子公園，公園內有新竹縣首創的跑酷設施，以及較為少見的沙坑等，竹東鎮長羅吉祥也表示，只要各里有空間、鎮公所有預算，期望能打造一里有一特色公園。

竹東鎮公所向中央爭取560萬、自籌140萬，耗資700萬打造鎮內第二座兒童遊戲場，為了讓公園符合居民期待，今年1月特地召開施工前說明會，廣納民眾意見，最終確定除了保留了原有的樣貌，同時也增設跑酷設施、沙坑、盪鞦韆及小山丘磨石子溜滑梯等設施。

羅吉祥表示，竹東鎮發展較早，早期缺乏公園規畫，也讓許多年輕家長抱怨竹東當地沒有適合假日親子出遊的地方，繼去年改造中正公園並大受歡迎，鎮公所也重視竹東外五里如頭重、二重、三重、員山、柯湖里等發展，也在代表會支持下建設二重親子公園，期望能吸引更多人遊玩。

新竹縣長楊文科也出席二重親子公園開幕儀式，他說，近年竹東二重一帶建案不少，雖有許多是在地人入住，但也期望吸引更多人落地生根，竹東鎮人口能突破10萬人，縣府也支持竹東鎮的各項建設需求，日前舉辦自行車道動工典禮，要解決高低落差，串連新竹地區自行車道，進一步帶來人潮。