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請儲水備用！812大停水 影響桃園新北27萬用戶

2019-08-03 12:39聯合報 記者曾增勳╱即時報導

桃園市大停水、請市民儲水備用！桃園市經發局公告為配合自來水公司北區工程處辦理大湳場內送龜山系統1200mm管線銜接等4項工程施工，自來水公司第二區管理處停水公告，桃園市桃園區55個里、八德區16個里，蘆竹區31個里、龜山區31里及新北市林口區實施大規模停水，預定8月12日上午8時起到隔天13日晚上8時止，停水時間最長達36小時，受影響市民用戶高達27萬戶，務請桃園市民儲水備用。

因應這次桃園市大規模停水，經發局今天上午表示，尤其龜山區大坑、大崗、長庚、文青、楓樹、樂善里 6個里，自8月12日上午8時到13日晚上8時止，更停水36小時，因此自來水第二區管理處將在龜山區文青路文學路口、龜山區光峰路2號（龜山服務所）、大華里大華公園、萬壽路二段1433號、龜山區長庚醫護社區5處地點開設臨時供水站，提供龜山各里市民用水需要。

自來水第二區管理處停水公告如下，自8月12午8時到晚上10時止，停水14小時範圍，包括桃園區文化里、文明里、武陵里、長美里、民生里、永興里、永安里、東埔里、東門里、長安里、中埔里、西埔里、西門里、中和里、文昌里、新埔里、中山里、慈文里、西湖里、南門里、南華里、玉山里、中成里、中正里、北門里、光興里、朝陽里、中興里、信光里、中寧里、同安里、莊敬里、文中里、泰山里、中路里、中德里、自強里、中信里、長德里、中平里、中原里、中泰里、南埔里、寶慶里、北埔里、中聖里、同德里、明德里、寶安里、瑞慶里、大樹里、福元里、龍安里、龍鳳里、龍岡里共55里。

八德區陸光里、大成里、大同里、大智里、大正里、大福里、大宏里、大慶里、廣隆里、茄苳里、高明里、高城里、大勇里、永豐里、廣興里、大榮里共16里；蘆竹區內厝里、福昌里、海湖里、山腳里、蘆興里、南興里、錦中里、長壽里、營盤里、蘆竹里、錦興里、興榮里、瓦窯里、南榮里、吉祥里、南崁里、福興里、福祿里、順興里、山鼻里、營福里、坑口里、五福里、羊稠里、富竹里、中山里、外社里、正興里、坑子里（山林路二段、草子崎路）、濱海里、長興里共31里，還有龜山區南美里在內。

蘆竹區內厝里、福昌里、海湖里、山腳里、蘆興里、南興里、錦中里、長壽里、營盤里、蘆竹里、錦興里、興榮里、瓦窯里、南榮里、吉祥里、南崁里、福興里、福祿里、順興里、山鼻里、營福里、坑口里、五福里、羊稠里、富竹里、中山里、外社里、正興里、坑子里（山林路二段、草子崎路）、濱海里、長興里30里。

自8月12日上午8時到13日上午8時止，停水24小時範圍，包括蘆竹區坑子里的貓尾崎、臥龍崗、赤塗崎路、八德一、二路及新北市林口全區、五股登林路單號（93至107號）、登林路雙（116至134-3號)、德音里外寮路，共5萬6千戶停水。

自8月12日上午8時到13日下午2時止，停水30小時範圍，包括龜山區嶺頂里、新嶺里、龍壽里、大同里、舊路里、陸光里、新路里、新興里、幸福里、山福里、山頂里、山德里、福源里、兔坑里、精忠里、龜山里、楓福里、大湖里、大華里、文化里、南上里、中興里、公西里、大坑里、大崗里、長庚里、文青里、楓樹里、樂善里共30里。另有龜山區大坑、大崗、長庚、文青、楓樹、樂善里 6個里停水自8月12日上午8時到13日晚上8時止，更停水36小時，因此自來水公司設置5處臨時供水站，供龜山人就近取水。

市府經發局表示，因應這次大停水，提醒民眾提早在停水前6小時完成儲水，避免集中在開始停水前大量儲水，造成管線末端用戶無水可用，停水期間應關閉抽水機電源，並慎防火警，若恢復供水時，先將全部水閥打開排氣，以利迅速恢復供水。

自來水公司施工（圖為示意圖）自8月12日桃園市桃園區、八德區、蘆竹區、龜山區及新...
自來水公司施工（圖為示意圖）自8月12日桃園市桃園區、八德區、蘆竹區、龜山區及新北市林口區實施大規模停水，請市民儲水備用。記者曾增勳／攝影
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自來水公司施工8月12日桃園市桃園區、八德區、蘆竹區、龜山區及新北市林口區實施大...
自來水公司施工8月12日桃園市桃園區、八德區、蘆竹區、龜山區及新北市林口區實施大規模停水，請市民儲水備用。記者曾增勳／翻攝
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停水埔里
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