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柯文哲苗栗三義擂茶體驗 品嘗擂茶冰沙

2019-08-03 10:56聯合報 記者劉星君╱即時報導

台北市長柯文哲今與妻子陳佩琪在苗栗縣參訪，一早先到苗栗縣幼安教養院，接著到三義鄉參訪康木祥大師藝術工作室，之後到勝興月台茶棧，體驗客家擂茶製作，品嘗擂茶冰沙。

店家正介紹客家擂茶時，柯文哲隨即擂茶，妻子陳佩琪一旁說「人家現解釋，市長就把你的order做起來」，柯文哲說「熱愛工作」。

台北市長柯文哲與妻子陳佩琪，今到苗栗縣參訪，到三義鄉勝興月台茶棧，體驗客家擂茶製...
台北市長柯文哲與妻子陳佩琪，今到苗栗縣參訪，到三義鄉勝興月台茶棧，體驗客家擂茶製作，品嘗擂茶冰沙。記者胡蓬生／攝影
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柯文哲陳佩琪
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