柯文哲苗栗三義擂茶體驗 品嘗擂茶冰沙

2019-08-03 10:56 聯合報 記者 聯合報 記者 劉星君 ╱即時報導



台北市長柯文哲今與妻子陳佩琪在苗栗縣參訪，一早先到苗栗縣幼安教養院，接著到三義鄉參訪康木祥大師藝術工作室，之後到勝興月台茶棧，體驗客家擂茶製作，品嘗擂茶冰沙。