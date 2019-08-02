西濱苗栗段「區間測速」將完工 行車注意速率免受罰

台61線西濱快速公路苗栗縣通霄到白沙屯路段去年6月通車，其中北上約8公里路段建置中的「區間測速」，8月底將完工，再經2個月測試、宣導，預計11月交由警方開始執法，成為全縣首處實施區間測速的路段；此外140縣道基於石虎保育考量，也將規畫在部分路段建置區間測速系統。

西濱白沙屯至通霄路段多為高架路段，執法空間不足，公路總局、苗栗縣警局評估後決定建置區間測速，利用道路門架上的車牌辨識系統，在不同點進行監測，經通過時間換算平均車速，可測出車輛是否超速。

公路總局二區養護工程處苗栗工務段表示，通霄、白沙屯北上路段區間測速設施工程由台中工務段一併發包執行，預計8月底可完工，區間範圍在114公里至122公里，長度約8公里多。

苗栗縣警局交通隊表示，西濱通霄交流道到白沙屯交流道的北上路段，原本規畫的區間測速距離近11公里，因配合設置門架，區間縮短至約8.5公里；除西濱快速公路，140縣道基於石虎保育、行車安全考量，也將規畫設置區間測速路段，並由縣警局建置工程及執法。