親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

志玲姐姐都嫁了 女星吐擋婚大使心情認「變態」

非法定社福支出年花52億元被檢討 桃市府：明年設排富

2019-08-02 21:35聯合報 記者張裕珍╱即時報導

桃園市升格後，大型建設激增，連帶舉債不斷攀升，審計處最新出爐的107年度決算報告直指，桃園市公共債務餘額達390億元，比升格時216億元要多出5成，成長幅度是六都之冠，並點名老人三節獎勵金、生育津貼在內的非法定社福支出未設排富條款，早被中央列入預警卻未改善，去年支出52億元仍是六都第一，2年來被扣減共900萬元補助款。

市府新聞處長詹賀舜說，桃市升格後整合鄉鎮市公所福利差異，且考量少子化、人口成長等因素，一致標準社會福利支出才有所成長，不過，市府已決定明年開始，將秉持不新增福利、不重複編列原則，並會增加排富條款，社福預算將會減少相當支出，不再成長。

桃園市107年度歲入決算審定為905億2201萬餘元，歲出決算審定為1042億9603萬餘元，歲入歲出短絀為137億7402萬餘元，是104年度的10倍之多，市府以舉債及融資調度支應，也因此公共債務餘額不斷攀升，今年舉債來到390億元，平均每名桃園市民背債1.7萬元。

審計處決算報告指出，桃園近年核定金額超過10億元的重大建設超過15案，總經費3千多億元，面對舉債幅度是六都之冠的桃園而言，未來自籌與配合配負擔沈重，並點名市府編列超過一致標準的社會福利支出龐大，行政院主計總處早提出預警，考核扣分甚至扣補助。

依中央及地方政府預算籌編原則，凡超過現行法定給付或補助標準、地方自行辦理福利措施等列為「編列超過一致標準社會福利支出」為考核項目之一，桃園市103年支出16億餘元，攀升至106年度70億餘元，成長3.15倍，107年度降至52億餘元，但仍是六都最多。

被點名的社福支出共9項，包含生育津貼、重陽敬老禮金、老人三節獎金、農民健康保險補助、老人及身障者乘車補助等，僅65歲以上老人自付健保費補助有排富，其餘全無，其中，老人三節獎勵金最多，一年要花逾19億元，設籍桃園的65歲以上長者逢春節、端午與中秋三大節可領2500元，審計處認為，市府應審慎實施社福措施，確保建設與財政衡平。

桃園市發放老人三節獎勵金、生育津貼在內的非法定社福支出未設排富條款，被中央列入預...
桃園市發放老人三節獎勵金、生育津貼在內的非法定社福支出未設排富條款，被中央列入預警卻未改善，去年共支出52億元，金額是六都第一。記者張裕珍／攝影
分享

生育債務身障者
抗暑大作戰！人人有獎，小編請你喝茶湯會→

相關新聞

韓國瑜桃園興仁公園相見歡 周邊交通交管

2019-08-02 14:32

竹縣申請育兒津貼只能親辦不能郵寄？家長抱怨連連

2019-08-02 12:20

鹿湖301農路又崩塌 警籲民眾暫勿上山

2019-08-02 11:17

影／苗縣海拔最高水稻「印崗米」還有限定版美景

2019-08-02 08:58

舊山線鐵道自行車 暑期加開第5班次

2019-08-01 23:36

「繪聚．百衲」月餅 看見不一樣新竹

2019-08-01 23:36

竹塹中元城隍祭夯枷 吸引2千人遊行 祈求消災解厄

2019-08-01 23:34

台7線榮華段坍方搶通 單線放行

2019-08-01 23:28

申請育兒津貼 中央竟還沒上線

2019-08-01 23:04

台中親子餐廳「叉子」8月底熄燈 網友驚問「怎會呢？」

2019-08-01 22:01

夕陽餘暉 舊山線鐵道自行車「第5班次」發車了

2019-08-01 21:07

影／午後雷陣雨 桃園龍潭降下冰雹

2019-08-01 20:36

世界聽障保齡球錦標賽8月3日登場 中華隊唇語撐起溝通橋梁

2019-08-01 18:15

「大潤發」都老舊又難逛？網：新竹是例外！

2018-10-31 12:00
看更多

熱門文章

台灣第一！合歡山暗空公園 獲得國際認證了

2019-08-02 09:29

影／這星期在台南別闖紅燈 各分局都會全力抓

2019-08-02 14:47

清境高空步道吸金7千萬 鄰近商圈卻像「貧民窟」

2019-08-02 08:59

蘇嘉全也勸不住？Line群組瘋傳洪恆珠屏東捷運願景

2019-08-02 16:54

雷雨交加 高雄鳳山部分路段積水

2019-08-02 18:35

只能再走11天！再見了宜蘭橋 8月13日要封橋改建

2019-08-02 11:17

國民黨嘉縣山區立委找陳以真 「個人因素」無意願

2019-08-02 10:34

象鼻岩公告特殊地形文資首例 2度公聽會仍搞不定

2019-08-02 08:53

花蓮80年便當店下月吹熄燈號 傳統味道成回憶

2019-08-02 08:26

從白天逛到晚上 斗六火樹銀花市集無縫銜接

2019-08-02 12:37

國民黨雲林縣兩區立委提名人選 最快下周明朗化

2019-08-02 17:59

影／苗縣海拔最高水稻「印崗米」還有限定版美景

2019-08-02 08:58

僱工砍30年老龍柏 她坦承「無知」

2019-08-01 23:36

影／高雄今午嚴防大雨 韓國瑜點明「防汛重中之重」

2019-08-02 21:15

嘉市副市長尚未報到 小內閣先異動

2019-08-02 11:01

用路人注意！高屏大橋這幾天路面刨鋪有交管

2019-08-02 15:01

影／午後驟雨 台南小東、長榮地下道封閉30分鐘

2019-08-02 16:19

挨批「眼中只有陸客」 中市府嗆：不要逢燕必亂

2019-08-02 15:36

烏日翻成烏克蘭鬧笑話 捷運包商下架施工牌

2019-08-02 18:43

基隆舊公車修理廠設停車場 可停37小型車、16大型車

2019-08-02 14:47

竹縣申請育兒津貼只能親辦不能郵寄？家長抱怨連連

2019-08-02 12:20

26歲青年捐千萬行善 強調是好人好事「代表」

2019-08-02 19:29

26家車隊 「愛叫車App」試營運

2019-08-02 00:15

申請育兒津貼 中央竟還沒上線

2019-08-01 23:04

「美人魚」游進海科館 8月3、10、17日下午登場

2019-08-02 12:21

陸限自由行中市府提策略 議員：怎麼還是爭取中國客？

2019-08-02 15:58

鹿湖301農路又崩塌 警籲民眾暫勿上山

2019-08-02 11:17

大自然傑作「海豹岩」 公告保護利弊難料

2019-08-02 08:54

19世紀攝影師紀錄 200年前的先民在屏東這樣生活！

2019-08-02 18:41

不滿鳥嘴潭公有地救濟金太低 南投農民到水利署陳抗

2019-08-02 13:33

毛小孩也有專屬輕旅行！台中市首創「寵物文化行」

2019-08-02 08:27

可愛度爆表！台灣喔熊熱氣球 飄揚在法國的天空

2019-08-02 08:26

影／台東關山出現雨瀑奇觀 遠觀像水從天空破洞倒下

2019-08-02 22:23

非法定社福支出年花52億元被檢討 桃市府：明年設排富

2019-08-02 21:35

韓國瑜桃園興仁公園相見歡 周邊交通交管

2019-08-02 14:32

清境高空步道2年吸金7千萬 業者轟商圈像貧民窟

2019-08-02 14:25

列自然紀念物／八斗子「海豹岩」有意跟進 也意見分歧

2019-08-01 23:55

清境高空步道變長、票價漲 可望下月開放

2019-08-01 23:29

台南多數野溪山坡有崩塌風險 市府爭取中央補助整治

2019-08-02 10:32

一天2個潮水捕獲近5千斤 馬祖白帶魚大豐收

2019-08-02 17:26
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top