非法定社福支出年花52億元被檢討 桃市府：明年設排富

2019-08-02 21:35 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ╱即時報導



桃園市升格後，大型建設激增，連帶舉債不斷攀升，審計處最新出爐的107年度決算報告直指，桃園市公共債務餘額達390億元，比升格時216億元要多出5成，成長幅度是六都之冠，並點名老人三節獎勵金、生育津貼在內的非法定社福支出未設排富條款，早被中央列入預警卻未改善，去年支出52億元仍是六都第一，2年來被扣減共900萬元補助款。

市府新聞處長詹賀舜說，桃市升格後整合鄉鎮市公所福利差異，且考量少子化、人口成長等因素，一致標準社會福利支出才有所成長，不過，市府已決定明年開始，將秉持不新增福利、不重複編列原則，並會增加排富條款，社福預算將會減少相當支出，不再成長。

桃園市107年度歲入決算審定為905億2201萬餘元，歲出決算審定為1042億9603萬餘元，歲入歲出短絀為137億7402萬餘元，是104年度的10倍之多，市府以舉債及融資調度支應，也因此公共債務餘額不斷攀升，今年舉債來到390億元，平均每名桃園市民背債1.7萬元。

審計處決算報告指出，桃園近年核定金額超過10億元的重大建設超過15案，總經費3千多億元，面對舉債幅度是六都之冠的桃園而言，未來自籌與配合配負擔沈重，並點名市府編列超過一致標準的社會福利支出龐大，行政院主計總處早提出預警，考核扣分甚至扣補助。

依中央及地方政府預算籌編原則，凡超過現行法定給付或補助標準、地方自行辦理福利措施等列為「編列超過一致標準社會福利支出」為考核項目之一，桃園市103年支出16億餘元，攀升至106年度70億餘元，成長3.15倍，107年度降至52億餘元，但仍是六都最多。