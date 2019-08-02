30歲女想要翹臀苦練深蹲 臀沒變翹大腿反而先拉傷

2019-08-02 18:17 聯合報 記者 聯合報 記者 陳斯穎 ╱即時報導



新竹一名30歲朱小姐，因想練出漂亮的臀部曲線，開始勤上健身房，跟上「深蹲」的運動風潮，沒想到臀部還沒變翹，大腿卻越來越粗，甚至造成股四頭肌拉傷，行走不便、影響工作。醫師指出，深蹲主要是讓大腿從坐姿變成站姿，對臀部肌肉的訓練不足，反而加強訓練大腿的股四頭肌，才會造成大腿越練越「健壯」。

台大竹東分院骨科醫師黃鼎鈞表示，臀部線條有一部分決定於骨盆前傾的角度，據統計，每個種族骨盆前傾的角度不同，亞洲人普遍較不前傾，但是同個種族每人狀況也不相同，骨盆前傾越多臀部越「翹」。

骨架決定臀型，再來才是受臀部肌肉的量影響，臀部肌肉越發達線條會越圓潤，但肌肉不用力時，張力會較低、自然垂下，有些人天生的肌肉張力較低，線條就會比較下垂。最後則是臀部脂肪的含量，年輕時脂肪較飽滿，線條也會較好看，過度減脂後自然臀部的線條也就較扁平。

黃鼎鈞說，許多人認為深蹲可以翹臀，但深蹲主要是讓大腿從坐姿變成站姿，對臀部的肌肉訓練不足，反而是加強大腿的股四頭肌為主，才會讓大腿越蹲越粗。

若想要有翹臀，應該做「橋式」與「臀推」運動，會更加針對臀部的肌群，而女性應該以「橋式」運動為主，進階可以做強度更高的「臀推」，甚至加上啞鈴增加阻力，才可避免增加對大腿的負擔，更有效率地達到翹臀的效果。