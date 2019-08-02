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獨／盛竹如自爆身家數億 「從主播台退休會成窮光蛋」

鄧雨賢紀念音樂會 8月3日晚上浪漫登場

2019-08-02 17:07聯合報 記者陳斯穎╱即時報導

紀念台灣民謠之父鄧雨賢留下許多珍貴的音樂瑰寶，新竹縣政府連續18年舉辦「鄧雨賢紀念音樂會系列活動」，今年的活動共有3場次，8月3日晚上首先在芎林鄉的鄧雨賢音樂文化公園登場，邀請金曲歌后黃妃、秀蘭瑪雅、金曲歌王殷正洋及新竹交響管樂團等，重新演繹鄧雨賢經典作品，邀請民眾在大樹下迎著微風欣賞「夏夜‧三線情」音樂會。

文化局表示，8月3日晚上6點半登場的「夏夜‧三線情」音樂會，由新竹縣合唱比賽常勝軍的北埔國小合唱團揭開序幕，並邀請黃妃、秀蘭瑪雅獻唱，殷正洋也將搭配新竹交響管樂團，重新演繹「四月望雨」等鄧雨賢的經典作品；音樂會同時也邀請新世代音樂創作歌手蕭迦勒與金臂勾樂團，攜手展現客家音樂的無限可能。

8月10日則在鄧雨賢音樂文化公園舉行環境劇場藝術體驗營，教導小朋友肢體律動、舞台演出以及道具製作等。8月11日下午3點，在同樣地點將帶來「夏日‧好客戲《哈豬妹个番茄園》」，由舞團「築夢舞集」改編自童話故事三隻小豬的客家舞蹈音樂劇，結合歌謠、舞蹈、戲劇、魔術等元素，更將芎林的特產番茄融入其中。另外，參加前一天環境劇場藝術體驗營的小朋友，也將在11日當天參與舞劇演出。

文化局長李猶龍表示，音樂會取名「夏夜‧三線情」，除了想讓民眾知道新竹縣是浪漫台三線的重要城鎮外，鄧雨賢的經典作品「月夜愁」的歌詞「月色照在三線路」，其中三線路，也是靈感來源。邀請民眾共襄盛舉，在樹蔭及微微涼風下，欣賞悠揚曼妙的民謠樂曲。

新竹縣政府連續18年舉辦「鄧雨賢紀念音樂會系列活動」，今年的活動共有3場次，8月...
新竹縣政府連續18年舉辦「鄧雨賢紀念音樂會系列活動」，今年的活動共有3場次，8月3日晚上首先在芎林鄉的鄧雨賢音樂文化公園登場。圖／新竹縣政府提供
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新竹音樂會樂團
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