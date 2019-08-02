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偏鄉童交暑假作業 公益團體麗寶樂園助圓夢

2019-08-02 16:05中央社 台中2日電

桃園市圓夢愛心關懷協會今天帶領400位來自桃園偏鄉的學童到台中麗寶樂園，除一圓到遊樂園遊玩的夢想，孩子也順利完成暑假出遊的作業，這是協會完成的第67個圓夢計畫。

「我要搭摩天輪」「這裡有旋轉木馬」「還有雲霄飛車」小朋友們一進入樂園，馬上衝向期待已久的遊樂設施，歡笑聲、尖叫聲，響徹樂園的每個角落。

桃園市圓夢愛心關懷協會理事長謝慧謹，曾從事傳播經紀人事業，5年前，她在電視上看到有社團舉辦圓夢計畫，想到自己的孩子在童年時因家中經濟貧困，在物質上較為缺乏，心酸又感慨，行有餘力時，她也想要幫助別人。

起初，謝慧謹在個人臉書上發起圓夢活動，陸續獲得許多人支持，5年多來她幫助偏鄉孩童完成許多夢想，1年多前，她成立桃園市圓夢愛心關懷協會，年節時送年菜、禮盒，耶誕節募鞋，暑假捐助學校開辦暑期營隊，以每月一愛的活動幫助弱勢家庭、偏鄉學童。

「曾被認為是詐騙集團，還被說成是要『漂白』才做公益」回憶起剛開始舉辦活動時被誤解的情景，謝慧謹的內心既難過又無奈。

「愛心不分你我，職業不分貴賤」謝慧謹表示，她離婚後獨自支撐家計，為撫養兩個小孩，投身八大行業，她含辛茹苦帶大孩子後，開始著手公益服務，更號召身旁友人一同加入。

謝慧謹年輕時從事傳播經紀人，旗下員工稱呼她「乾媽」，如今她全心投入公益事業，成為許多偏鄉孩童心中的「愛心媽媽」。

麗寶樂園副總經理王永豪表示，桃園市圓夢愛心關懷協會2年前就曾到麗寶樂園舉辦公益活動，但遇到雙颱來襲，孩子穿著雨衣搭乘設施；今年感謝協會再度造訪，不少孩子首度來到遊樂園，園方特別提供入園優惠響應公益，協助偏鄉孩子圓夢，希望帶給孩子最棒的回憶。

愛心偏鄉麗寶樂園
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