竹縣申請育兒津貼只能親辦不能郵寄？家長抱怨連連

2019-08-02 12:20 聯合報 記者 聯合報 記者 陳斯穎 ╱即時報導



教育部新推全國2至4歲幼兒每月2500元育兒津貼，昨開始受理申請，新竹縣由各鄉鎮市公所受理，不過有家長卻質疑，教育部文宣上寫著可透過現場親辦、郵寄兩種方式申請，但新竹縣卻只能親辦，讓雙薪家庭還得特別請假辦理，造成家長不便。新竹縣府教育處則表示，由於郵寄容易有人為疏失，建議仍以親送為主，也可委託他人代辦。

不少家長抱怨，新竹縣目前僅開放現場親送方式申請2至4歲育兒津貼，讓許多雙薪家庭的父母必須有1人特別請假，親自到鄉鎮公所處理，但教育部的網站及文宣上明明就明確的指出，可以透過郵寄或親辦方式申請。

對此，縣府教育處則表示，申請方式的確有兩種，不過日前與各鄉鎮市公所討論時，考量到郵寄容易出現人為疏失，導致申請信件遺失沒有確實送達公所，或文件有缺漏必須補件等，一來一往會耗費耗費更多時間，因此才在新竹縣育兒津貼文宣上，將郵寄方式拿掉。

教育處也建議，家長或監護人還是以親送為主，或委託他人代為申請，盡量不要選擇郵寄，以免公所沒有收到信件，也無法通知家長再重新申請，造成雙方困擾。

竹北市公所申請第一天就湧現申請人潮，因此將申請地點移至3樓里幹事處，市公所社會課也安排人員提供諮詢、代為影印文件等，加速申請效率，今天仍有許多家長不斷湧入申請。