影／苗縣海拔最高水稻「印崗米」還有限定版美景

2019-08-02 08:58 聯合報 記者 聯合報 記者 劉星君 ╱即時報導



苗栗縣獅潭鄉代表會前主席謝添壽退休後，開心務農，4年前他在苗栗縣獅潭鄉與泰安鄉交界，海拔約600公尺高的岩盤地形山田，以自然農法打造友善環境農田，他笑說「在山上種水稻玩出興趣」，連續3年種稻，一年一期，取名「印崗米」，昨歡喜收割，親朋好友上山分享收割喜悅，還有空拍機玩家上山紀錄。

「興陽綜合農場」主人謝添壽，在海拔600公尺山區種植水稻，堪稱苗縣水稻種植海拔最高，此外他也種植茶，農場「茶米飄香」。謝添壽說，獅潭鄉山區岩盤地形，他發現山上有難得的平坦地，以做水田，用水的力量，讓石頭往下沉，「在山上種水稻玩出興趣。」

謝添壽說，稻米講究水、空氣，他克服高山引水，但由於水的溫度低，水稻種植時間較長，超過140天到150天，若再加上育苗，足足要半年，種植台梗9號。每當山下準備二期插秧，他們才正要收割，採自然農法，草生栽培，不灑藥，與草為伍，也讓這邊生態豐富，田裡面有蛙，降低病蟲害。

「印崗米」一年一期，謝添壽說，取名「印崗」，客家話「印崗」指在「稜線上」，他的米就是種植稜線上，今年水稻種植面積1.5公頃。

稻田旁一棵大樹豎立，黃金飽滿稻穗與大樹，藍天白雲，山系繚繞間，一年四季別有不同風情，堪稱限量版風景。謝的好友稱「這裡是高山版的金城武樹」、「伯朗大道」，昨收割時，三五好友上山看收割，也有空拍機玩家用空拍機紀錄，農家分享收成喜悅。