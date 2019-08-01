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夕陽餘暉 舊山線鐵道自行車「第5班次」發車了

2019-08-01 21:07聯合報 記者胡蓬生╱即時報導

舊山線鐵道自行車7月正式營運後，為因應暑期遊客人潮，營運業者特別增開在傍晚時段出車的「第五班次」，其中C段路線可在夕陽餘暉下遠眺火炎山，A段可近觀魚藤坪南斷橋的蒼茫美感，體驗與日間班次不同的舊山線遊樂風情。

苗栗縣文化觀光局指出，營運業者祺峰公司在周五、六、日3天增開的第五班次，分別從A段路線勝興站、C段龍騰站發車，發車時間為傍晚6點，到站時間為晚上7點20分，業者修改訂票系統後，遊客現在已能從網路訂票。

舊山線Rail Bike正式營運後，除試營運期間的A、C兩段路線，還增加B段龍騰站發車至勝興站的往返路線，共有110輛鐵道自行車可供遊客搭乘，加上這次因應暑期增開A、C段第五班次，估計每天總載客數可超過2000人次。

文觀局長林彥甫指出，苗栗依山傍海，四季有不同風情，舊山線位處三義國際慢城，沿線有最美麗的山林景致、海拔最高的火車站及氣勢磅礡的龍騰斷橋（魚藤坪橋），這段鐵路的興建與中部地區產業、人文環境的成長息息相關，深具鐵道文化、歷史及自然生態特色。

暑期推出的第五班次，C段線可在夕陽下遠眺知名地景火炎山，還有被譽為「神隱少女」場景的內社川鐵橋，A段線搭配導覽解說，可近距離體驗龍騰斷橋南斷橋的滄桑美感，2段路線都會行經魚藤坪鐵橋，在橋上眺望斷橋之美。

苗栗縣率先全台推出舊山線鐵道自行車Rail Bike，打造成苗栗縣的觀光亮點，交通部長林佳龍日前視察台中─苗栗的舊山線鐵道復駛計畫案，將舊山線定位為觀光遊憩路線，盼未來在重大節慶活動時行駛特色觀光列車或蒸汽火車；文觀局強調， 目前苗栗舊山線行駛Rail Bike，並不會阻礙未來舊山線推動復駛，復駛路線規畫可從三義到后里。

舊山線「魚藤坪鐵橋」獲苗栗縣有形文化資產審議通過登錄為苗栗縣定古蹟。記者胡蓬生／...
舊山線「魚藤坪鐵橋」獲苗栗縣有形文化資產審議通過登錄為苗栗縣定古蹟。記者胡蓬生／攝影
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舊山線鐵道自行車因應暑期遊客人潮，特別在A、C段路線增開傍晚發車的「第5班次」，...
舊山線鐵道自行車因應暑期遊客人潮，特別在A、C段路線增開傍晚發車的「第5班次」，讓遊客感受舊山線夕陽餘暉中的不同風情。圖／祺峰休閒事業有限公司提供
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舊山線魚藤坪鐵橋獲苗栗縣有形文化資產審議通過登錄為苗栗縣定古蹟。記者胡蓬生／攝影
舊山線魚藤坪鐵橋獲苗栗縣有形文化資產審議通過登錄為苗栗縣定古蹟。記者胡蓬生／攝影
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舊山線「內社川鐵橋」獲苗栗縣有形文化資產審議通過登錄為苗栗縣定古蹟。記者胡蓬生／...
舊山線「內社川鐵橋」獲苗栗縣有形文化資產審議通過登錄為苗栗縣定古蹟。記者胡蓬生／攝影
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鐵道自行車苗栗縣
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