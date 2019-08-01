夕陽餘暉 舊山線鐵道自行車「第5班次」發車了

2019-08-01 21:07 聯合報 記者 聯合報 記者 胡蓬生 ╱即時報導



舊山線鐵道自行車7月正式營運後，為因應暑期遊客人潮，營運業者特別增開在傍晚時段出車的「第五班次」，其中C段路線可在夕陽餘暉下遠眺火炎山，A段可近觀魚藤坪南斷橋的蒼茫美感，體驗與日間班次不同的舊山線遊樂風情。

苗栗縣文化觀光局指出，營運業者祺峰公司在周五、六、日3天增開的第五班次，分別從A段路線勝興站、C段龍騰站發車，發車時間為傍晚6點，到站時間為晚上7點20分，業者修改訂票系統後，遊客現在已能從網路訂票。

舊山線Rail Bike正式營運後，除試營運期間的A、C兩段路線，還增加B段龍騰站發車至勝興站的往返路線，共有110輛鐵道自行車可供遊客搭乘，加上這次因應暑期增開A、C段第五班次，估計每天總載客數可超過2000人次。

文觀局長林彥甫指出，苗栗依山傍海，四季有不同風情，舊山線位處三義國際慢城，沿線有最美麗的山林景致、海拔最高的火車站及氣勢磅礡的龍騰斷橋（魚藤坪橋），這段鐵路的興建與中部地區產業、人文環境的成長息息相關，深具鐵道文化、歷史及自然生態特色。

暑期推出的第五班次，C段線可在夕陽下遠眺知名地景火炎山，還有被譽為「神隱少女」場景的內社川鐵橋，A段線搭配導覽解說，可近距離體驗龍騰斷橋南斷橋的滄桑美感，2段路線都會行經魚藤坪鐵橋，在橋上眺望斷橋之美。