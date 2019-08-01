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世界聽障保齡球錦標賽8/3登場 中華隊唇語撐起溝通橋梁

2019-08-01 18:15聯合報 記者陳夢茹╱即時報導

桃園市自2015年辦理世界聽障籃球錦標賽及亞太聽障運動會後，今年三度獲取主辦大型國際聽障賽事主辦權，「2019第4屆世界聽障保齡球錦標賽」將在8月3日於大桃園保齡球館正式比賽，賽期至8月12日止。中華隊教練周妙玲表示，要與聽障選手溝通相當困難，但隊上有一名選手能用唇語溝通，成為中華隊重要溝通的橋樑。

「2019第4屆世界聽障保齡球錦標賽」目前已有來自中華台北、阿根廷、加拿大、美國、捷克等29個國家，共256名隊職員及選手報名參加，參賽人數創下賽會的歷史新高。該次賽事中，我國中華代表隊共有12名選手，男、女各6名，其中高達9名選手皆曾參加過聽障奧運會。市長鄭文燦今特別參加中華隊授旗典禮，他表示桃園舉辦聽障比賽已相當有經驗，更推薦外國選手，除享受比賽還可以體驗台灣的小吃。

對於這次由桃園市主辦聽障保齡球錦標賽，中華隊教練周妙玲表示，基本上選手都是各自練習，自一個月前才開始集中受訓，在溝通上相當困難，但幸好一名女選手張堯茜，能用唇語和教練溝通，張堯茜便成為隊上選手與教練溝通的橋樑。周妙玲說，中華隊2017年在土耳其主辦的聽奧上奪得2金，因此這次將目標訂在2金以上，希望地主隊能留下佳績。

此外，美國與烏克蘭兩大歐美聽障運動強權代表隊選手，為了提早適應台灣的場地及氣候，提前一周來台，今中華代表隊授旗典禮也邀請兩國選手觀禮。賽事將在8月3日上午9時舉行開幕儀式後，旋即展開正式比賽，為期12天的賽事全程免費入場，歡迎市民踴躍進場為中華隊與世界各國的聽障保齡球好手加油打氣，用熱情支持來自世界的選手們，讓全球感受到桃園的熱情與魅力。

「2019第4屆世界聽障保齡球錦標賽」將在8月3日於大桃園保齡球館正式比賽，市長...
「2019第4屆世界聽障保齡球錦標賽」將在8月3日於大桃園保齡球館正式比賽，市長鄭文燦今特別參加中華隊授旗典禮。記者陳夢茹／攝影
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「2019第4屆世界聽障保齡球錦標賽」將在8月3日於大桃園保齡球館正式比賽，市長...
「2019第4屆世界聽障保齡球錦標賽」將在8月3日於大桃園保齡球館正式比賽，市長鄭文燦今特別參加中華隊授旗典禮。記者陳夢茹／攝影
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