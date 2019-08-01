桃市第三例日本腦炎確診 55歲男子家住高風險區
現在為日本腦炎流行高峰，桃園市昨日再度確診一例日本腦炎患者，病例累計來到第三件。平鎮區一名55歲男子就醫確定罹患日本腦炎，目前意識清楚但下肢無力，由於男子住家附近有稻田、灌溉溝渠、豬舍、鴿舍等高風險環境，衛生局已針對高風險地點實施掛燈減蚊防治工作，更對附近民眾進行衛教宣導。
55歲男子7月24日出現下肢無力及嘔吐症狀，後陸續有發燒及嗜睡情形，前往診所及地區醫院就醫均無改善，7月28日改往北部某醫學中心急診就醫，因有意識障礙、嘔吐及下肢無力等症狀，通報疑似感染日本腦炎。疾病管制署在7月31日檢驗確診，目前該男子僅下肢無力走路不穩，意識以恢復清楚。
衛生局疾病管制科長葉潔瑩指出，個案潛伏期間主要活動範圍以平鎮區住家為主，住家附近有水稻田、灌溉溝渠、鴿舍及豬舍等高風險環境，衛生局已於7月31日完成個案住家附近及高風險地點調查，針對個案住宅附近鴿舍及豬舍懸掛誘蚊燈，以誘捕病媒蚊，並針對附近居民進行衛教宣導，目前相關接觸者皆無疑似症狀。
衛生局表示，依據疾病管制署統計截至7月31日止，全國已有8縣市出現日本腦炎確診病例共計19例，因目前日本腦炎尚無有效的治療藥物，疫苗的接種為預防感染最有效的方法，呼籲家中若有年滿15個月之幼兒尚未接種疫苗，父母應儘速攜至各區衛生所或合約醫療院所完成日本腦炎疫苗接種。成人如工作地或住家附近有豬舍或水稻田者，為感染高風險族群，建議可前往衛生福利部桃園醫院自費接種疫苗。民眾如有相關問題，可撥打衛生局24小時防疫專線：0800-033-355。
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