桃市第三例日本腦炎確診 55歲男子家住高風險區

2019-08-01 17:45 聯合報 記者 聯合報 記者 陳夢茹 ╱即時報導



現在為日本腦炎流行高峰，桃園市昨日再度確診一例日本腦炎患者，病例累計來到第三件。平鎮區一名55歲男子就醫確定罹患日本腦炎，目前意識清楚但下肢無力，由於男子住家附近有稻田、灌溉溝渠、豬舍、鴿舍等高風險環境，衛生局已針對高風險地點實施掛燈減蚊防治工作，更對附近民眾進行衛教宣導。

55歲男子7月24日出現下肢無力及嘔吐症狀，後陸續有發燒及嗜睡情形，前往診所及地區醫院就醫均無改善，7月28日改往北部某醫學中心急診就醫，因有意識障礙、嘔吐及下肢無力等症狀，通報疑似感染日本腦炎。疾病管制署在7月31日檢驗確診，目前該男子僅下肢無力走路不穩，意識以恢復清楚。

衛生局疾病管制科長葉潔瑩指出，個案潛伏期間主要活動範圍以平鎮區住家為主，住家附近有水稻田、灌溉溝渠、鴿舍及豬舍等高風險環境，衛生局已於7月31日完成個案住家附近及高風險地點調查，針對個案住宅附近鴿舍及豬舍懸掛誘蚊燈，以誘捕病媒蚊，並針對附近居民進行衛教宣導，目前相關接觸者皆無疑似症狀。