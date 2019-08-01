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公益團體推教學計畫 找藝術家上山指導偏鄉學童

2019-08-01 17:01中央社 新竹縣1日電

新竹偏鄉教育資源缺乏，立賢教育基金會與新竹豐邑喜來登飯店推公益教學計畫，找藝術家指導偏鄉學童發展創作力，培養一技之長，盼給孩子翻轉生命的力量，今天辦成果發表。

五峰國小校長葉惠雯今天下午向中央社記者表示，偏遠山區教育資源較不足，更難有藝術家來指導孩子學習創作、繪畫等，這次透過公益教學計畫，讓專業師資上山，能帶給孩子不同的學習，也開啟孩子多元創意思考與繪畫能力。

葉惠雯說，在藝術家林慧姮指導下，啟發孩子創造力，透過使用大量不同材質的素材，如樹葉、樹枝、家紋布料、鈕扣等，融入繪畫作品中，也帶給孩子不受限框架的教育方式。

葉惠雯表示，感謝各界協助，今年孩子們的作品，也將被印製在中秋禮盒上，讓更多人能看見孩子的創作品。

立賢教育基金會執行長王馨敏向中央社記者表示，去年開始與業者展開公益募款，並將募款所得全捐給五峰國小，作為推動公益教學計畫的教學基金，並執行約2個月的繪畫教學課程，激發孩子創作力。

新竹豐邑喜來登飯店執行長劉純芳也向中央社記者表示，為持續推動計畫，吸引更多民眾響應公益消費，銷售部分將提撥作為孩子在未來學習教育的基金，讓公益教學繼續傳遞下去。

劉純芳說，偏鄉孩子努力生活、學習，社會與企業更應付出涓滴力量，鼓勵行善的公益團體，共同為家園揚帆，讓愛心續航。

偏鄉教育新竹藝術家
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