台七線榮華段大坍方修復 8月底前單線戒護通行

2019-08-01 16:44 聯合報 記者 聯合報 記者 張弘昌 ╱即時報導



桃園市台七線中橫公路復興區榮華路段，上周發生大量土石崩落阻斷交通，清除坍方土石後，上邊坡尚不穩固，需進行刷坡保護工程，加上受損路基最窄只剩3公尺寬，僅可單線放行通車，到8月底前配合施工，每日單線戒護放行5梯次。

公路總局第一區養護工程處復興工務段長范又升表示，台7線32.5公里處復興區榮華橋路段，上邊坡地質不穩固，1個月前曾崩落大塊巨石，經地質專家評估，受到雨後雷陣雨水滲入山壁，極可能發生大規模坍方，7月28日上午即如瀑布般，坍方滑落大量土石，阻斷道路交通。

復興工務段派機具清理坍方土石搶通道路後，目前正進行上邊坡刷坡穩固工程，減少零星落石發生，再噴漿穩固邊坡，路基因巨石坍方撞擊，最窄處只剩3公尺寬，待上邊坡刷坡穩固，再施工拓寬改善。

配合上邊坡保護施工及道路修復工程，8月起到月底，每日夜晚7點到隔日上午6點，實施預警性封閉，甲類大客車一律禁行，大客車管制路段為台7線27到60公里。上午6時到8時及下午6時到7時採戒護通行。