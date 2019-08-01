民眾也可以是主角 「共造城市─中港溪流域」啟動

2019-08-01 16:41 聯合報 記者 聯合報 記者 范榮達 ╱即時報導



源自德國「共造城市」藝術計畫到苗栗縣，苗栗縣議員陳光軒、三灣鄉長溫志強等人今天在三灣國小廣場，蓋手印啟動「共造城市─中港溪流域」，廣場陶土鋪在地面上，勾勒出中港溪流域獅潭、南庄、三灣地形，明天到4日開放民眾捏塑地景，可以是回溯，也可以是未來，每天並備有100份三灣社區媽媽手工點心。

「共造城市─中港溪流域」由「共造城市」亞洲小組、三灣「藝渡」團隊及社區各單位合作，規畫民眾利用4噸的陶土捏塑經驗、日常、理解或想望的地景，透過工作坊討論，激盪出中港溪流域獅潭、南庄、三灣的未來發展及願景。

「共造城市」亞洲小組成員鄭安齊分享德國經驗，他說，「共造城市」由德國藝術團隊發想，1970年末德國第2次世界大戰後，國內面臨住房不足、城市更新、文資保護及能源開發等問題，「共造城市」操作，引起廣泛重視，例如德國基爾建造於1888年「老牛奶廚房」存廢就引起論戰，結果保存到現在。