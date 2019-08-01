影／自己的業障自己消！相揪來夯枷、消災解厄又平安

2019-08-01 16:40 聯合報 記者 聯合報 記者 王駿杰 ╱即時報導



竹塹中元城隍祭，新竹市都城隍廟的三川殿昨晚11點（農曆七月初一子時）舉行「福門大開、神鬼啟航」開虎門儀式，今天下午「脫枷消業植福法會」緊接著登場，雖然今天適逢平日，又天降大雨，仍吸引2千多名信眾冒雨帶著醒目黃色三角「枷」參加遊行，象徵消災解厄。

新竹都城隍廟總幹事鄭耕亞指出，開鬼門又稱「開虎門」、「開福門」，新竹都城隍廟的三川殿虎門平時都是深鎖緊閉，嚴禁開啟，因為城隍廟就像是古代的衙門，後面是監牢關了許多鬼魂，被城隍爺看守住，不敢隨意亂跑，虎門只有在農曆七月會打開一個月，讓陰界好兄弟放假來到人世間，享受難得的自由滋味。

鄭耕亞表示，都城隍廟依循古禮於今天下午4點舉行「脫枷消業植福法會」。「夯枷」、「脫枷」是一種信眾為了消災解厄的「解罪」儀式，相傳為道教早期的「塗炭齋」傳統，認為人若有罪，就以塗炭身、面，縛打身頰，透過「首過」、「上章」的儀式，解除所犯之罪。

鄭耕亞說，時至今日，若信徒感到身體不適、運勢欠佳，或是自感罪過，即可在農曆七月一日，由道士在城隍爺前唱名稟告，隨陰陽司公遶行街道，背著紙枷走在陰陽司公前面，類似古代犯人被押解遊街示眾的意涵，到達北壇水田福地驛館後，陰陽司公安座，由道士按名將疏文稟報，報完的人即可將疏文連同紙枷拿去火化，完成夯枷儀式，以求赦免舊業，並祈求平安。