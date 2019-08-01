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這個月餅禮盒很不一樣 偏鄉孩童創作躍上禮盒包裝

2019-08-01 16:02聯合報 記者陳斯穎╱即時報導

中秋節將至，新竹豐邑喜來登大飯店推出「繪聚．百衲」月餅禮盒，特別的是禮盒包裝是以偏鄉五峰國小21位原民小朋友，共同創作的藝術作品設計而成，喜來登也將提撥此次中秋月餅禮盒1%收入，捐贈給五峰國小持續推動藝術教育，培養偏鄉下一代的美學創意與藝術涵養。

新竹喜來登執行長劉純芳表示，飯店的耶誕公益活動已進行8年，此次與致力偏鄉藝術教育啟發的「立賢教育基金會」，合作共同規劃「繪聚新竹」公益教學計劃，從去年12月開始進行公益募款，並將募款所得全數捐贈五峰國小的藝術繪畫教學基金，邀請藝術家林慧姮擔任指導老師，自今年1月起進行為期2個月共7堂的繪畫課程。

在課程中，林慧姮引導小朋友走入創意揮灑的繪畫領域，為偏鄉學童開啟多元創意思考與繪畫能力，展開不受框架限制的藝術創作之旅，繪畫課程以「家」和「自己」為創作概念，使用大量異材質的拼貼創造畫作，課程中透過蒐集學校裡和生活中素材，如樹葉、樹枝、家紋布料、鈕扣等豐富媒材，並大膽運用於繪畫創作中，呈現一幅幅讓人驚豔的繪畫作品。

新竹喜來登也將這些作品集結，用於2019年中秋禮盒包裝設計，並將禮盒命名為「繪聚‧百納」，意為透過孩子們藝術創造力豐沛的繪畫及各種不同的元素，呈現充滿新竹獨特風貌的特色禮盒。

禮盒內除了有使用在地食材製作而成的月餅外，還有小朋友們2個月來的繪畫課程故事記錄繪本。新竹喜來登也將提撥月餅禮盒1%營業收入，捐贈五峰國小推動藝術教育學程。另外，五峰國小小朋友創作作品即日起至8月29日，將在飯店一樓東館展出，邀請民眾透過孩子的視野看見不一樣的新竹。

新竹喜來登飯店的耶誕公益活動已進行8年，此次與致力偏鄉藝術教育啟發的「立賢教育基...
新竹喜來登飯店的耶誕公益活動已進行8年，此次與致力偏鄉藝術教育啟發的「立賢教育基金會」，合作共同規劃「繪聚新竹」公益教學計劃。記者陳斯穎／攝影
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五峰國小的小朋友向大家介紹禮盒中哪一幅作品是由自己完成的。記者陳斯穎／攝影
五峰國小的小朋友向大家介紹禮盒中哪一幅作品是由自己完成的。記者陳斯穎／攝影
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中秋節將至，新竹豐邑喜來登大飯店推出「繪聚．百衲」月餅禮盒，特別的是禮盒包裝是以...
中秋節將至，新竹豐邑喜來登大飯店推出「繪聚．百衲」月餅禮盒，特別的是禮盒包裝是以偏鄉五峰國小21位原民小朋友，共同創作的藝術作品設計而成。記者陳斯穎／攝影
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新竹喜來登月餅
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