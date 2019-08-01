這個月餅禮盒很不一樣 偏鄉孩童創作躍上禮盒包裝

2019-08-01 16:02 聯合報 記者 聯合報 記者 陳斯穎 ╱即時報導



中秋節將至，新竹豐邑喜來登大飯店推出「繪聚．百衲」月餅禮盒，特別的是禮盒包裝是以偏鄉五峰國小21位原民小朋友，共同創作的藝術作品設計而成，喜來登也將提撥此次中秋月餅禮盒1%收入，捐贈給五峰國小持續推動藝術教育，培養偏鄉下一代的美學創意與藝術涵養。

新竹喜來登執行長劉純芳表示，飯店的耶誕公益活動已進行8年，此次與致力偏鄉藝術教育啟發的「立賢教育基金會」，合作共同規劃「繪聚新竹」公益教學計劃，從去年12月開始進行公益募款，並將募款所得全數捐贈五峰國小的藝術繪畫教學基金，邀請藝術家林慧姮擔任指導老師，自今年1月起進行為期2個月共7堂的繪畫課程。

在課程中，林慧姮引導小朋友走入創意揮灑的繪畫領域，為偏鄉學童開啟多元創意思考與繪畫能力，展開不受框架限制的藝術創作之旅，繪畫課程以「家」和「自己」為創作概念，使用大量異材質的拼貼創造畫作，課程中透過蒐集學校裡和生活中素材，如樹葉、樹枝、家紋布料、鈕扣等豐富媒材，並大膽運用於繪畫創作中，呈現一幅幅讓人驚豔的繪畫作品。

新竹喜來登也將這些作品集結，用於2019年中秋禮盒包裝設計，並將禮盒命名為「繪聚‧百納」，意為透過孩子們藝術創造力豐沛的繪畫及各種不同的元素，呈現充滿新竹獨特風貌的特色禮盒。