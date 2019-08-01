新竹市136處哺集乳室 幸福角落讓媽媽安心哺育

2019-08-01 15:20 聯合報 記者 聯合報 記者 陳斯穎 ╱即時報導



為響應國際母乳週提升友善哺集乳室環境，新竹市衛生局今天在香山區親子館，舉辦「親親寶貝的幸福角落 特優哺集乳室」頒獎活動，今年有24處單位參加衛生局親善哺集乳室認證活動並通過認證，其中11處場所獲選為特優，目前新竹市共有136處哺集乳室。

衛生局副局長楊清媚表示，每年8月的第一周為國際母乳周，透過「親善哺集乳室認證」頒獎，拋磚引玉邀請各界共同響應，協力營造母乳哺育全面友善環境，鼓勵企業、公共場所、社會大眾能支持及尊重產婦哺乳權利，讓媽媽安心工作，寶貝健康成長。今年參與新認證設置單位共24處，其中通過特優認證11處。

衛生局指出，可及性哺集乳室是媽媽持續哺餵母乳的主要影響因素，衛生局積極輔導轄內公共場所及職場設置哺集乳室，竹市共設置136處。根據107年度國民健康署全國母乳哺育率調查研究報告顯示，新竹市產婦產後1至6個月的總母乳率平均為79.3%，高於全國的76.9%，排名全台第三名，僅次於台北市及嘉義市。

衛生局辦理「親善哺集乳室認證」主要是為維護哺集乳室設施的完善和品質，評核內容有場所哺集乳室位置標示、設置環境、內部設備；另符合親善關懷評核項目則可獲得特優認證。

今天活動也特別邀請榮獲特優哺集乳室認證的謝德貴兒童診所院長謝德貴分享，他表示，因為是小兒科診所，也深知母乳哺餵對寶寶的好處，在診所設立之初就考量哺乳媽媽候診及哺乳需求的問題，雖然診所的空間不大，仍堅持要提供一處優質的哺集乳室環境，環境舒適到有些媽媽甚至會開玩笑，「比家裡還舒適、進去就捨不得離開了」。

為提供哺乳媽媽更好的支持系統，衛生局與台大醫院新竹分院、國軍新竹地區醫院、南門綜合醫院、新竹馬偕紀念醫院、新竹國泰綜合醫院五大醫院合作設有24小時母乳諮詢專線5353975，並與醫療院所、衛生所及產後護理之家合作辦理母乳支持團體。