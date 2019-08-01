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新竹縣親善哺乳室共228家獲認證 今年新增26家

2019-08-01 15:15聯合報 記者陳斯穎╱即時報導

新竹縣去年有4526位新生兒誕生，出生率排全台第6名，為了提供媽媽們更好的哺乳環境，新竹縣衛生局積極輔導縣內公共場所及職場設置親善哺乳環境，目前新竹縣共有228家親善哺乳室，新竹縣衛生局今天也舉辦108年新竹縣親善哺(集)乳室認證活動頒獎典禮，並頒獎給今年獲認證的26家業者。

衛生局長殷東成表示，母乳能提供嬰兒營養、預防疾病、提升智力、促進健康等好處，而方便哺餵是媽媽是否會持續哺乳的主因，衛生局依中央「公共場所母乳哺育條例」，請專人核定，符合隱密、採光、通風良好，並具尿布臺、有蓋垃圾桶、靠背椅等基本設備者，將能獲得親善哺乳室認證，未來也會持續邀請、輔導職場、餐廳、觀光景點、賣場等設置哺集乳室，營造親善母乳哺育環境，給工作或外出要照顧孩子的媽媽合格又方便的空間。

獲認證之一的湖口山光教會，將哺乳室以手工拼貼作品「生命樹」作為裝飾，讓整體空間看起來溫馨又可愛。代表受獎者老師陳正宇表示，教會蠻多媽媽帶著孩子參與活動，為提供一個安靜的哺乳環境，便建置親善哺乳室，其內還有耳溫槍、防滑墊，相信能讓媽媽們更方便，也讓活動更順利進行。

今年獲親善哺乳室的26家業者，分別為公共場所親善哺(集)乳室14家，職場親善哺(集)乳室12家，從101年至今全縣共有228家。頒獎典禮結束後，各鄉鎮衛生所相關人員也分享輔導當地親善哺乳室成果，經驗交流。

為協助媽媽快速找到縣內獲認證親善哺集乳室地點，歡迎下載「友善新竹哺乳室」APP，或到新竹縣衛生局專區－新竹縣哺（集）乳服務資源網站查詢。

新竹縣衛生局今天舉辦108年新竹縣親善哺(集)乳室認證活動頒獎典禮，並頒獎給今年...
新竹縣衛生局今天舉辦108年新竹縣親善哺(集)乳室認證活動頒獎典禮，並頒獎給今年獲認證的26家業者。記者陳斯穎／攝影。
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獲認證之一的湖口山光教會，將哺乳室以手工拼貼作品「生命樹」作為裝飾，讓整體空間看...
獲認證之一的湖口山光教會，將哺乳室以手工拼貼作品「生命樹」作為裝飾，讓整體空間看起來溫馨又可愛。記者陳斯穎／攝影
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新竹哺乳室衛生所
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