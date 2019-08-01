平鎮警分局創活力早餐 讓警員吃飽又吃好

2019-08-01 13:58 聯合報 記者 聯合報 記者 張弘昌 ╱即時報導



桃園市政府警察局平鎮分局8月1日起首辦早餐團膳，分局長李建民到任後發現，警員為了趕上班或服勤，早餐都是隨便買、隨便吃，吃的既不營養又急促，為改善員警吃早餐的不良習慣，分局長李建民特別要求分局的伙食團，自8月1日起提供中、西式早餐，讓員警吃的飽也吃的好。

平鎮警分局副分局長陳怡誠表示，桃園市境內各警察分局的伙食團，星期一至星期五上班時間，一般來說都會提供午餐及晚餐，讓服勤的員警食用，但早餐部分都是員警在外購買，若遇到處理事故或上班塞車情形，員警大多都因忙於公務，索性不外出買早餐，餓著肚子持續服勤。

平鎮警分局分局長李建民7月底到任後，私下觀察員警用餐情況，發現大家不但吃的急促，且無法定時，常常因公忘食，對健康無疑是一種傷害。因此李建民特別召集分局伙食團研議創辦「活力」早餐，自8月1日起，每日上午7時30分至9時，以中、西式早餐互相輪替方式提供服勤員警食用，在8月份試辦1個月後，再蒐集員警意見做精進改善，讓大家吃飽又吃好。