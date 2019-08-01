河馬糞便製作便便紙 竹市動物園邀民眾親密接觸

2019-08-01 12:56 聯合報 記者 聯合報 記者 黃瑞典 ╱即時報導



新竹市立動物園河馬「樂樂」搶先入住新家，園長楊家民表示，樂樂逐漸適應新家，食量大增，員工掀起蒐集樂樂大便熱潮，為8月17日啟動的動物園夏日搶先遊做準備，河馬草食特性糞便牧草纖維量高，可再製成手工纖維紙，自製河馬便便紙成為導覽期間民眾與樂樂「親密接觸」的重頭戲，有助於垃圾減量，更具環保教育意義。

楊家民表示，周二是河馬樂樂家的固定掃除時間，汙水排放後就能看到水池底部累積厚厚的「黃金」，動物園員工總動員先將糞便用竹耙集中打撈收集，沖洗乾淨後放新水，汙水進汙水處理廠處理。

新竹市政府8月17至28日舉辦河馬樂樂入新厝環境教育策展導覽活動，重頭戲就是用清洗消毒過的河馬大便，DIY做一張河馬便便紙，樂樂一天可吃下約60公斤的牧草，糞便量大，因排泄物含大量的牧草纖維，透過收集、消毒和過篩等流程做成紙漿。

動物園員工向紙廠請教製紙的方式，多次嘗試配方比例後，終於成功習得河馬紙製作的秘訣，期待民眾8月中一起製作，幫樂樂將便便再生為環保又實用的河馬便便紙。