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內政部今起放寬兩岸探親資格 鄭寶清陪民眾提出申請

2019-08-01 12:53聯合報 記者陳夢茹╱即時報導

內政部今日宣布要「放寬陸配親屬來台短期探親資格」，原先限制台灣人民三親等內的血親才能來台探親，自今日起，放寬為三親等內血親之「配偶」，例如大嫂、孫媳婦、姐夫等也能來台探親。民進黨立委鄭寶清過去積極向內政部積極爭取放寬，今日正式施行，也陪同民眾到移民署桃園市服務站中申請，讓更多家庭能團聚。

考量到人道關懷及家庭親情需求，民進黨新住民事務委員會與立委鄭寶清合作，積極向內政部積極爭取放寬「陸配親屬來台短期探親資格」，內政部也於今年5月11日會報中，通過「大陸地區人民進入台灣地區許可辦法」修正草案，呈報行政院審議核定後，今日正式上路。

今日上午，鄭寶清陪同婁建垟先生到移民署在桃園市的服務站提出申請，讓婁先生的姊姊與姊夫能到台灣來團聚，在台灣留下美好的家庭回憶。鄭寶清表示，過去陸籍配偶在台灣，特別是如果還處於依親居留或長期居留的階段，就只有父母可以來台短期探親，若想念兄弟姊妹、爺爺奶奶，都沒有辦法見上一面，十分遺憾。將短期探親的資格放寬，能讓許多生活在台灣的陸配都能一解思鄉之苦。

放寬陸配親屬來台短期探親資格分為兩部分，一是已擁有身分證陸配的親屬，新增三親等血親的「配偶」可來台探親，如繼父母、媳婦女婿、大嫂、伯母、姑丈等。二則為僅持有居留證陸配的親屬，也開放「二親等內血親或其配偶」，如祖父母、兄弟姊妹和其配偶、子女及其配偶、孫子女及其配偶等。該政策期望，放寬條件後能讓陸籍配偶感受到台灣溫暖，讓家庭團聚更容易。

內政部今日宣布要「放寬陸配親屬來台短期探親資格」，民進黨立委鄭寶清今早陪同民眾到...
內政部今日宣布要「放寬陸配親屬來台短期探親資格」，民進黨立委鄭寶清今早陪同民眾到移民署桃園市服務站中申請。圖／移民署桃園市服務站提供
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內政部今日宣布要「放寬陸配親屬來台短期探親資格」，民進黨立委鄭寶清今早陪同民眾到...
內政部今日宣布要「放寬陸配親屬來台短期探親資格」，民進黨立委鄭寶清今早陪同民眾到移民署桃園市服務站中申請。記者陳夢茹／攝影
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探親陸配鄭寶清
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