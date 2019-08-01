苗縣辦理國土計畫共識營 參與式議題討論廣納意見

2019-08-01 12:11 聯合報 記者 聯合報 記者 劉星君 ╱即時報導



苗栗縣政府為提供民眾更加認識國土計畫，縣府除舉辦公開說明會外，還舉辦「擬定苗栗縣國土計畫」共識營，每場次以2天參與式議題分組討論，探討苗栗縣鄉村地區規畫、空間發展構想與國土工程分區初步模擬結果，並實地勘查，了解國土計畫土地使用管制方向。

苗縣府工商發展處指出，縣府去年下旬舉辦5場公開說明會，今年2月、3月舉辦第一階段兩場共識營與一場座談會，鄉親反映踴躍，縣府今年7月下旬分別在香格里拉樂園、大湖鄉明湖村活動中心，擴大舉辦第二階段「擬定苗栗縣國土計畫」共識營（產業發展、觀光與原住民專場）。

工商發展處指出，共識營採分組討論，由規畫單位說明全國及縣市國土計畫推動，再由關心苗縣國土計畫鄉親、民間團體及機關代表等參與者，自主分享自身居住環境現況及對於苗縣城鄉空間、鄉村地區發展議題自身經歷。

展示苗縣各類環境敏感地區分布、農村再生社區分布、農業經營專區、集團產區等圖資，同時藉由便利貼、彩色筆、貼紙等生動互動道具，讓參與者思考生活周遭國土空間議題及模擬繪製空間發展構想圖，再由規畫單位展示苗縣國土功能分區劃設初步模擬成果後，讓參與者比較空間發展構想模擬，與未來國土功能分區劃設的對應關係。

工商處指出，共識營分組討論，有情境模擬、闖關遊戲，扮演不同的權利關係人，回答權利關係人在不同功能分區面臨或關心的土地使用管制議題，引導參與者思考，四大國土功能分區的土地使用管制內涵，實地勘查讓參與者更深刻感受國土功能分區劃設對應實際土地使用的現況。實地勘查分別到竹南啤酒廠、造橋鄉大西村、雅聞七里香玫瑰森林、泰雅文化園區、出磺坑、黃金小鎮。