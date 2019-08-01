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中國電影「禁」不停 影視產業雪崩虧損

台大生赴美攻博道辛酸：台灣捧洋博、不善待「土博」

中原大學國際營隊 美大學生看見不一樣的台灣人情風貌

2019-08-01 11:51聯合報 記者鄭國樑╱即時報導

中原大學打造國際學習氛圍，每年暑假舉辦國際學生營隊，包括產業、創業及商業等特色營隊，吸引來自美國、日本、菲律賓、大陸、印尼等多國學生參與。除了專業與文化上的交流，今年美國中央田納西州立大學學生還參訪公益組織「木匠的家」，親身投入志工服務，看見不一樣的台灣人情和風貌。

中原大學表示，國際營隊提供全英語授課及專題實作，讓學生不出國就能體驗在國外上課的情境，對於提升英語能力、國際視野及實務認知有很大的幫助。為培育兼具創意與國際觀的專業人才，中原大學積極提供學生出國交換及攻讀雙聯學位等跨國學習機會，國際姊妹校已超過350所。

今年7月，中原電資學院、工學院國際處及產運處邀請美國威斯康辛大學密爾瓦基分校、聖荷西州立大學、日本東京電機大學、菲律賓瑪布爾大學、大陸北京理工大學及印尼阿瑪加雅天主教大學等校至中原舉辦「II/ALE產業營」及「II/ELE創業營」，上百位外籍學生與中原學生齊聚研習，使中原校園瀰漫濃濃的異國風。

在為期三週的跨文化體驗課程中，不同國籍的學生一起修課並進行專題實作及工程實務參訪，最後階段的「專題競賽」展現團隊合作與學習成果，同學們紛紛拿出實力較勁。來自威斯康辛大學密爾瓦基分校的Ameralys表示，久聞中原大學與該校合作培育鴻海富士康集團科技人才，使她對中原充滿好奇，這次來台，最難忘專題競賽和夥伴並肩努力的過程，這將是人生美好的回憶及難忘的經驗。

中原醫工三學生鄭庭鈞說，參加II/ALE產業營，讓他在專業或非專業層面都學到很多東西，並且體認到團隊合作及溝通是最重要的。

另一方面，中原商學院與美國中央田納西州立大學合辦商業營已邁入第十屆，承辦活動的國貿系老師秦宗春指出，除了上課，商業營更著重參訪，希望學生能夠對台灣各方面建設及企業經營有更深入認識，中壢區「木匠的家」是國內標竿社會企業，也是特色參訪點之一。

秦宗春帶領學生前往「木匠的家」服務學習，擅長手作的學生協助手工縫作讓舊衣新用，有些學生則協助物品清潔及貨架擺設調整，短短兩小時，讓店面煥然一新。秦宗春說，這些學生不分國界，用行動實踐大學生對於社區的參與和關懷，也在過程中感受到二手物品的價值及保護地球的重要，開啟他們不同的思維與體驗。

在中央田納西州大讀資訊管理的Chris Diperi表示，以前他對台灣認識有限，這次來才發現台灣在高科技領域有如此成就，社會企業也做得很成功，令人印象深刻。

中原商學院院長嚴奇峰指出，中原大學商學院已通過國際AACSB認證，是全球前5%頂尖商管學院，商業營提供很好的平台，增進國際了解與友誼建立，更是商學院推動國際化的一項重要指標。

除此之外，中原大學特色營隊還有每年4月的日本華語文化研習營及暑期陸生實訓營等，中原鼓勵學生參與國際營隊、爭取跨國學習機會，從中累積跨國合作的經驗，為未來人生發展奠定厚實基礎。

中原舉辦國際營隊，來自日本與大陸的學生參加專題競賽，發揮團隊合作能力。圖／中原大...
中原舉辦國際營隊，來自日本與大陸的學生參加專題競賽，發揮團隊合作能力。圖／中原大學提供
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中原大學產業營，外國學生參訪太平洋自行車體驗館，歡笑不斷。圖／中原大學提供
中原大學產業營，外國學生參訪太平洋自行車體驗館，歡笑不斷。圖／中原大學提供
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美國中央田納西州大學生參加中原營隊，秦宗春老師(左1)帶領學生前往「木匠的家」服...
美國中央田納西州大學生參加中原營隊，秦宗春老師(左1)帶領學生前往「木匠的家」服務學習。圖／中原大學提供
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美國中央田納西州大學生參加中原大學營隊，至「木匠的家」參與服務學習。圖／中原大學...
美國中央田納西州大學生參加中原大學營隊，至「木匠的家」參與服務學習。圖／中原大學提供
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中原大學國際營隊學生用行動實踐大學生對社區的參與和關懷。圖／中原大學提供
中原大學國際營隊學生用行動實踐大學生對社區的參與和關懷。圖／中原大學提供
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中原大學舉辦國際產業營及國際創業營，開幕盛況。圖／中原大學提供
中原大學舉辦國際產業營及國際創業營，開幕盛況。圖／中原大學提供
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中原大學印尼社會企業
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