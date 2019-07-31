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影／新竹都隍城廟開虎門 好兄弟放榮譽假

2019-07-31 23:48聯合報 記者黃瑞典╱即時報導

農曆七月鬼門開了！新竹市都城隍廟的三川殿今晚11點舉行「福門大開、神鬼啟航」開虎門儀式，象徵陰間好兄弟能夠有為期1個月的放風時間，可以到民間活動享受普度盛宴，竹塹中元城隍祭也正式登場，持續到8月15日有夯枷、暗訪等系列傳統宗教文化活動，市府歡迎大家來體驗。

今晚都城隍廟前廣場湧入大批人潮，參觀及搶拍開虎門的儀式，將近11點時關廟門，農曆七月初一子時一到，新竹市副市長沈慧虹、新竹都城隍廟總幹事鄭耕亞等人向都城隍爺參拜，隨後開廟門，道士在虎門作法，「大爺」、「二爺」也在廟前廣場向城隍爺稟報後，由「二爺」推開虎門，象徵開鬼門，門前的廊道已事先淨空，避免民眾遭沖煞。

沈慧虹說，從前許多人對｢鬼門開｣有萬般禁忌，但這幾年大力行銷竹塹中元城隍祭，讓原本具有宗教民俗神秘面紗的開鬼門儀式，成為信眾爭相目睹的文化盛宴。

鄭耕亞解釋，鬼門開又稱「開虎門」、「開福門」，新竹都城隍廟的三川殿虎門平時都是深鎖緊閉、嚴禁開啟，因城隍廟就像是古代的衙門，龍門、中門及虎門都有門神，鬼魂只能從龍門進，虎門出，但虎門只有在農曆七月才開啟1個月。

他說，農曆七月陰界的好兄弟被送到都城隍廟後，由都城隍爺逐一清點後，七月一日子時由「二爺」開啟虎門，讓這些陰間的好兄弟放「榮譽假」到人世間活動享受普度，七月底子時關虎門。

市府民政處指出，竹塹中元城隍祭今晚開虎門後，明天還「揪團夯枷，消災解厄」、13日「查夜暗訪，祈福平安」、15日「城隍威巡，遶境賑孤」等精彩活動陸續登場，農曆七月適逢暑假，熱烈造訪新竹都城隍廟感受城隍魅力，祈求平安也能見證傳承百年珍貴的文化歷史，詳情可上「新竹市 新鮮事」及「新竹都城隍廟」粉絲專頁查詢。

新竹市都城隍廟的三川殿今晚11點舉行開虎門儀式，象徵陰間的好兄弟能夠有為期1個月...
新竹市都城隍廟的三川殿今晚11點舉行開虎門儀式，象徵陰間的好兄弟能夠有為期1個月的放風時間。記者黃瑞典／攝影
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新竹市都城隍廟的三川殿今晚11點舉行開虎門儀式，象徵陰間的好兄弟能夠有為期1個月...
新竹市都城隍廟的三川殿今晚11點舉行開虎門儀式，象徵陰間的好兄弟能夠有為期1個月的放風時間。記者黃瑞典／攝影
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新竹市都城隍廟的三川殿今晚11點舉行開虎門儀式，象徵陰間的好兄弟能夠有為期1個月...
新竹市都城隍廟的三川殿今晚11點舉行開虎門儀式，象徵陰間的好兄弟能夠有為期1個月的放風時間。記者黃瑞典／攝影
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