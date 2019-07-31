紀念已逝父母 孝女慨捐百萬復康巴士

2019-07-31 20:56 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ╱即時報導



桃園市民王蓮蓉8年前過世的母親，生前因年邁患有糖尿病、骨質疏鬆，仰賴復康巴士代步就醫，當年因復巴數量少，訂車不易，王發願要捐贈復巴給市府，3年前高齡父親過世，讓她得有餘裕能攢錢購車，3年來存下116餘萬元購車基金，今天捐贈一輛高頂得利卡復康巴士，車身也貼上父母之名「紀念王明鳳先生、陳秀枝女士」，回饋社會也紀念父母。

桃園市長鄭文燦、市府社會局長王安邦出席捐車儀式，鄭文燦特別肯定王蓮蓉的孝心，將對母親的思念，轉化照顧更多需要的民眾，桃園近年積極汰舊換新，升格前僅90輛，在民間企業或個人的大力捐贈下，現已達173輛，希望能達到180輛，讓復康巴士營運更順暢。

王蓮蓉家中有5個姐妹，她是么女，她說，父親從大陸來台，結識母親後在台灣落腳，育有5名女兒，母親晚年患有糖尿病、骨質疏鬆，自己時常陪伴母親看診，但因母親8年前病情退化，她無力抱上自家的休旅車，因而開始預訂復康巴士，但當時車輛不多，訂車也無法切合實際需求，因此時常預定不到，當時就發願要省吃儉用，要捐贈市府一輛復康巴士。

王說，父親3年前高齡過世後，不再需要支出看護費用，也讓她得有餘裕，開始攢錢捐車，自己在湖口工業區從事半導體業，節省開銷一點一滴存下購車基金，3年來存了一百多萬元，終於在今年得以圓夢，今天也和姐妹們到市府參與捐車儀式，希望幫助更多家庭。