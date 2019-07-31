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紀念已逝父母 孝女慨捐百萬復康巴士

2019-07-31 20:56聯合報 記者張裕珍╱即時報導

桃園市民王蓮蓉8年前過世的母親，生前因年邁患有糖尿病、骨質疏鬆，仰賴復康巴士代步就醫，當年因復巴數量少，訂車不易，王發願要捐贈復巴給市府，3年前高齡父親過世，讓她得有餘裕能攢錢購車，3年來存下116餘萬元購車基金，今天捐贈一輛高頂得利卡復康巴士，車身也貼上父母之名「紀念王明鳳先生、陳秀枝女士」，回饋社會也紀念父母。

桃園市長鄭文燦、市府社會局長王安邦出席捐車儀式，鄭文燦特別肯定王蓮蓉的孝心，將對母親的思念，轉化照顧更多需要的民眾，桃園近年積極汰舊換新，升格前僅90輛，在民間企業或個人的大力捐贈下，現已達173輛，希望能達到180輛，讓復康巴士營運更順暢。

王蓮蓉家中有5個姐妹，她是么女，她說，父親從大陸來台，結識母親後在台灣落腳，育有5名女兒，母親晚年患有糖尿病、骨質疏鬆，自己時常陪伴母親看診，但因母親8年前病情退化，她無力抱上自家的休旅車，因而開始預訂復康巴士，但當時車輛不多，訂車也無法切合實際需求，因此時常預定不到，當時就發願要省吃儉用，要捐贈市府一輛復康巴士。

王說，父親3年前高齡過世後，不再需要支出看護費用，也讓她得有餘裕，開始攢錢捐車，自己在湖口工業區從事半導體業，節省開銷一點一滴存下購車基金，3年來存了一百多萬元，終於在今年得以圓夢，今天也和姐妹們到市府參與捐車儀式，希望幫助更多家庭。

鄭文燦說，桃園市身障者超過8萬人，屬於中重度以上的身心障礙者約2萬7千人，其中有登記搭乘復康巴士人數約9300人，去年出勤次數高達27萬次，顯見市民有殷切使用復康巴士的需求，目前也持續招募新車，並推出訂車APP服務，訂車成功率達99.9%，六都第一。

桃園市民王蓮蓉（右四）因母親生前曾受助復康巴士，她發願要捐贈復巴給市府，3年來存...
桃園市民王蓮蓉（右四）因母親生前曾受助復康巴士，她發願要捐贈復巴給市府，3年來存下116餘萬元購車基金，今天捐贈一輛高頂得利卡復康巴士，市長鄭文燦（左二）出席捐車儀式。記者張裕珍／攝影
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桃園市民王蓮蓉（右三）因母親生前曾受助復康巴士，她發願要捐贈復巴給市府，3年來存...
桃園市民王蓮蓉（右三）因母親生前曾受助復康巴士，她發願要捐贈復巴給市府，3年來存下116餘萬元購車基金，今天捐贈一輛高頂得利卡復康巴士，市長鄭文燦（左二）出席捐車儀式。記者張裕珍／攝影
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桃園市民王蓮蓉因母親生前曾受助復康巴士，她發願要捐贈復巴給市府，3年來存下116...
桃園市民王蓮蓉因母親生前曾受助復康巴士，她發願要捐贈復巴給市府，3年來存下116餘萬元購車基金，今天捐贈一輛高頂得利卡復康巴士，車身也貼上父母之名「紀念王明鳳先生、陳秀枝女士」，回饋社會也紀念父母。記者張裕珍／攝影
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巴士鄭文燦骨質疏鬆
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