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嚐水梨冰沙探訪老官道 梨農邀遊客訪大湖

2019-07-31 18:59中央社 苗栗縣31日電

苗栗縣大湖鄉盛產的高接梨近年成功打響「尊梨」品牌，在地栗林社區配合尊梨產季，將舉辦「浪漫台3線挑擔老官道」活動，邀遊客品嚐水梨冰沙消暑，探訪老官道生態步道。

苗栗縣大湖鄉生產的水梨品種為豐水梨和新興梨，栽種面積約350公頃，在農民細心栽培下，水梨肉質細緻、清甜爽口，甜度可達12度以上，是草莓以外，大湖鄉另一項重要高經濟農產，近年由公所及縣府協助行銷，逐漸打響大湖「尊梨」品牌。

配合尊梨產季，大湖鄉栗林社區農村再生推動管理委員會8月3日下午將於石門客棧休閒農場舉辦「浪漫台3線挑擔老官道」活動，結合尊梨展售市集、老官道生態之旅、尊梨品嚐等，邀請遊客造訪大湖。

栗林社區農村再生計畫執行長劉鎮燈指出，具有128年歷史的老官道，是清朝時期官方所築，沿線貫穿大湖至卓蘭主要社區，昔日為大湖、卓蘭間往來要道，台3線開闢後，逐漸荒廢；近年地方居民爭取水土保持局經費，重新整修開通老官道新開村至栗林村路段，再現清幽靜謐的古道生態風情。

劉鎮燈表示，老官道為舊時挑夫必經之路，過去挑米、挑鹽，隨時代變遷、交通發達，挑夫沒落，老官道周圍轉換為種植大湖尊梨產區，藉由活動重現古早人力運輸盛況，並體驗先民挑擔甘苦。

梨農徐源和在今天宣傳活動中，也示範將水梨打成冰沙，搭配水梨果肉、枸杞，口感綿密豐富，十分清爽，是炎炎夏日消暑新吃法。

農村再生苗栗縣農民
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