親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

陸客自由行暫停 陸委會：陸方片面破壞協議

被內政部次長親自嗆 房市達人批：養肥台灣房地產

航空城重估地價連署破3千 鄭文燦指示正面回應假資訊

2019-07-31 18:39聯合報 記者曾增勳╱即時報導

桃園市政府正在舉辦航空城土地協議價購說明會，引發大園土地徵收戶普遍反彈，徵收戶「全面重估地價」連署持續進行，市長鄭文燦今天要求地政局、大園區公所「掌握」未經農地重畫區者抵價地比例百分之四十一、建地配地比例朝1比1目標規畫、地價區段化縮小標準差的3原則，正面回應網路錯誤假資訊，保障居民權益。

桃園航空城土地協議價購說明會舉辦半個月來，市府地政局提出協議價購地價，引起土地徵收戶反彈，桃園航空城地方促進會居民不滿「地價太低、地價高低落差太大、估價邏輯錯亂」，發動「全面重估合理配地比地價」連署，今天下午要求全面重估地價連署書已突破3100份，預定8月向市政府陳情。

鄭文燦說，協議價購地價不等於區段徵收市價，非農地重畫區抵價地比例百分之四十一、農地重畫區百分之四十六，未來提供抵價地總數超過四成二以上土地選配，市府會盡力達成建地1坪約略換回1坪目標，再者，桃園航空城計畫徵收範圍大，各區地價採區段化方式，縮小標準差，讓同一區段地價差異不至過大。

桃園航空城地方促進會理事長林有財肯定鄭文燦推動桃園航空城決心，他表示，協議價購地價高低落差太大，將來會造成抵價地分配不公，地價分布不只相同地段地價出現落差、不同地段落差更大，必須全面地價調整。鄭市長未指示地價差調整幅度，讓民眾心存疑慮，市府必須提出具體辦法，找各里長、民間團體代表開會，讓民眾安心的配合政策。

桃園航空城土地協議價購地價，引發大園土地徵收戶反彈抗議，發動「全面重估地價」連署...
桃園航空城土地協議價購地價，引發大園土地徵收戶反彈抗議，發動「全面重估地價」連署行動，市長鄭文燦指示3原則正面回應網路錯誤假資訊，保障居民權益。記者曾增勳／攝影
分享

航空城鄭文燦農地
抗暑大作戰！人人有獎，小編請你喝茶湯會→

相關新聞

預防性改善高壓線路 竹市將有近5千戶停電

2019-07-31 15:55

緬懷永遠的國民天后 大溪鳳飛飛故事展開幕

2019-07-31 15:47

傳統市場桃園11上好攤出爐 好吃好買成新消費指南

2019-07-31 17:52

新闢212線公車 大溪家長盼開學後有早班車

2019-07-31 17:22

回響／公幼僧多粥少 新竹建商免費提供校舍響應

2019-07-31 15:42

獅子會捐壢新醫院150台輪椅 嘉惠病友治療復健

2019-07-31 15:03

竹市聯合婚禮8月5日開放報名 首度開放同婚新人參加

2019-07-31 14:41

長期遭批如少年監獄 桃園、彰化2間少年輔院今走入歷史

2019-07-31 13:09

竹市YouBike傷害險明起上路 最高理賠1百萬

2019-07-31 12:38

新竹「天梯之翼」登場 魚鱗天梯雙側護堤水岸完工

2019-07-31 07:47

桃園肺炎疫苗 55歲以上原民免費打1劑

2019-07-30 23:33

酒駕上路重罰 乘客連坐處罰

2019-07-30 23:21

「桐花芽」蔬食咖啡廚房 爆紅

2019-07-30 23:19

22K徵人被投訴 苗栗毒防中心致歉下架

2019-07-30 23:12

南寮漁港添魅力 水岸景觀再升級

2019-07-30 23:07

草漯沙丘 地景公園動工

2019-07-30 23:02

清海底垃圾 桃市招募環保潛水隊

2019-07-30 22:56

「台版沙哈拉」地景動工 草漯沙丘成打卡吸客美景

2019-07-30 21:00

西濱快白沙屯南下入口匝道 31日上午8點施工封閉12小時

2019-07-30 19:55

小號名家西恩．瓊斯帶團訪台 與桃園武陵高中音樂交流

2019-07-30 16:05

丫桃、園哥拚當最強吉祥物 預告漫博會上熱舞演出

2019-07-30 15:48

新竹南寮漁港景觀再升級！「天梯之翼」水岸護堤完工

2019-07-30 13:50

8天7夜靈鷲山水陸大法會 8月7日桃園巨蛋登場

2019-07-30 13:47

「大潤發」都老舊又難逛？網：新竹是例外！

2018-10-31 12:00
看更多

熱門文章

親子電影院免費看「獅子王」 今天下午開放索票

2019-07-31 09:34

台南捷運2線可行性研究流標 藍線最快2028年通車

2019-07-31 12:17

205兵工廠遷高雄大樹區今開工 斥資122億元

2019-07-31 11:03

預防性改善高壓線路 竹市將有近5千戶停電

2019-07-31 15:55

新北五股要開發 也要等北市社子島

2019-07-31 12:09

解決五股垃圾山 侯友宜：歷任縣市長沒人想碰

2019-07-31 11:07

和平島考古挖出17世紀十字架 鄭麗君到基隆打氣

2019-07-31 12:36

竹塹中元城隍祭今登場 多項交管措施注意配合

2019-07-31 13:12

雲林至2040年恐減少14萬人！ 縣府全力拚催生

2019-07-31 14:13

陸續完成送電 蘇花改明年1月全線通車

2019-07-30 23:46

捷運工程封路車禍1死 侯友宜怒究責

2019-07-30 23:58

新竹「天梯之翼」登場 魚鱗天梯雙側護堤水岸完工

2019-07-31 07:47

汐止私房賞荷秘境 一旁涼亭早期可見婦女齊聚手洗衣

2019-07-31 07:46

台東太麻里金針花季開始了 8月中至9月中賞花尚對時

2019-07-31 09:46

大巨蛋頂太亮產生光害？居民喊擾亂生活作息

2019-07-31 13:07

「桐花芽」蔬食咖啡廚房 爆紅

2019-07-30 23:19

嘉義布袋過溝火燈夜巡 驅野鬼、祈平安

2019-07-30 19:54

韓國瑜小內閣新人事 社會局長由資深教師黃淵源出任

2019-07-31 14:13

竹市YouBike傷害險明起上路 最高理賠1百萬

2019-07-31 12:38

目睹盜伐現場 法院院長也心痛

2019-07-31 16:36

大巨蛋太耀眼？許淑華：恐傷學童視力

2019-07-31 14:36

交通事故率較去年同期高 屏警局這3天加強取締

2019-07-31 10:16

「台版沙哈拉」地景動工 草漯沙丘成打卡吸客美景

2019-07-30 21:00

喝過紅豆湯、嗑過紅豆餅 但你嘗過紅豆做的麵？

2019-07-30 19:57

竹市聯合婚禮8月5日開放報名 首度開放同婚新人參加

2019-07-31 14:41

高雄氣爆5周年 專案小組促市府速將裝置藝術案移送法辦

2019-07-31 13:03

台東愛滋病通報連3年下降 最年輕患者得自娘胎已14歲

2019-07-31 10:12

基隆港旅運大樓將公告招商 示意圖很壯觀

2019-07-31 15:53

「心朋友的店」照顧精障者 虧損15年忍痛熄燈

2019-07-30 21:09

中彰殯儀館不夠用 辦喪事亂成一團

2019-07-30 23:36

南橫修10年仍未全線通車 關山工務段：地盤破壞太嚴重

2019-07-31 15:47

影／到玉兔鉛筆學校就是玩 唐校長示範DIY獨一無二鉛筆

2019-07-30 20:43

長期遭批如少年監獄 桃園、彰化2間少年輔院今走入歷史

2019-07-31 13:09

嘉市建置20盞智慧路燈 偵測空氣品質、觀光人潮

2019-07-31 12:47

育兒津貼2至4歲也受惠 林右昌：花在孩子身上是對的

2019-07-30 22:21

成功複製「秋紅谷」 彰縣續推滯洪池

2019-07-30 23:35

影／205兵工廠遷建今開工 韓國瑜許願亞洲新灣區

2019-07-31 12:40

台澳消防猛男 尬場肌情演出

2019-07-30 23:41

明天鬼門開不驚擾好兄弟 西螺福興宮暫封鐘鼓不燃鞭炮

2019-07-31 13:08

林佳龍規畫 盧秀燕換地 台中足球園區被撤銷

2019-07-30 23:21
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top