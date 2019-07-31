航空城重估地價連署破3千 鄭文燦指示正面回應假資訊

2019-07-31 18:39 聯合報 記者 聯合報 記者 曾增勳 ╱即時報導



桃園市政府正在舉辦航空城土地協議價購說明會，引發大園土地徵收戶普遍反彈，徵收戶「全面重估地價」連署持續進行，市長鄭文燦今天要求地政局、大園區公所「掌握」未經農地重畫區者抵價地比例百分之四十一、建地配地比例朝1比1目標規畫、地價區段化縮小標準差的3原則，正面回應網路錯誤假資訊，保障居民權益。

桃園航空城土地協議價購說明會舉辦半個月來，市府地政局提出協議價購地價，引起土地徵收戶反彈，桃園航空城地方促進會居民不滿「地價太低、地價高低落差太大、估價邏輯錯亂」，發動「全面重估合理配地比地價」連署，今天下午要求全面重估地價連署書已突破3100份，預定8月向市政府陳情。

鄭文燦說，協議價購地價不等於區段徵收市價，非農地重畫區抵價地比例百分之四十一、農地重畫區百分之四十六，未來提供抵價地總數超過四成二以上土地選配，市府會盡力達成建地1坪約略換回1坪目標，再者，桃園航空城計畫徵收範圍大，各區地價採區段化方式，縮小標準差，讓同一區段地價差異不至過大。