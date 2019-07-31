航空城重估地價連署破3千 鄭文燦指示正面回應假資訊
桃園市政府正在舉辦航空城土地協議價購說明會，引發大園土地徵收戶普遍反彈，徵收戶「全面重估地價」連署持續進行，市長鄭文燦今天要求地政局、大園區公所「掌握」未經農地重畫區者抵價地比例百分之四十一、建地配地比例朝1比1目標規畫、地價區段化縮小標準差的3原則，正面回應網路錯誤假資訊，保障居民權益。
桃園航空城土地協議價購說明會舉辦半個月來，市府地政局提出協議價購地價，引起土地徵收戶反彈，桃園航空城地方促進會居民不滿「地價太低、地價高低落差太大、估價邏輯錯亂」，發動「全面重估合理配地比地價」連署，今天下午要求全面重估地價連署書已突破3100份，預定8月向市政府陳情。
鄭文燦說，協議價購地價不等於區段徵收市價，非農地重畫區抵價地比例百分之四十一、農地重畫區百分之四十六，未來提供抵價地總數超過四成二以上土地選配，市府會盡力達成建地1坪約略換回1坪目標，再者，桃園航空城計畫徵收範圍大，各區地價採區段化方式，縮小標準差，讓同一區段地價差異不至過大。
桃園航空城地方促進會理事長林有財肯定鄭文燦推動桃園航空城決心，他表示，協議價購地價高低落差太大，將來會造成抵價地分配不公，地價分布不只相同地段地價出現落差、不同地段落差更大，必須全面地價調整。鄭市長未指示地價差調整幅度，讓民眾心存疑慮，市府必須提出具體辦法，找各里長、民間團體代表開會，讓民眾安心的配合政策。
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