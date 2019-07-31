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傳統市場桃園11上好攤出爐 好吃好買成新消費指南

2019-07-31 17:52聯合報 記者曾增勳╱即時報導

桃園市政府2019市集名攤選拔全市傳統市場340家攤商報名競爭，市府經發局今天下午舉辦桃園上好攤成果發表頒獎，興仁花園夜市芙琳卡、大湳市場黑豬自助豬肉城分獲美食、生鮮組金賞，市長鄭文燦頒獎肯定、他表示，傳統市場選出上好11攤亮點，讓顧客了解，攤商不只環境衛生乾淨、還要連結在地特色，市府會繼續支持，傳統市場不會消失。

桃園市政府市集名攤選拔賽，挖掘桃園市集好吃、好玩、好買、好逛的消費指南，今年在美食組之外、增加生鮮組名攤評選，全市傳統市場總共340家攤商報名，角逐總獎金30萬元，最後選出6個上好攤、5個潛力獎，競爭激烈，中獎率百分之三點二。

市府經發局公布，今年市集名攤評選結果，市集賞由興國公有零售市場獲得，精神總錦標由興國公有零售市場、新明公有零售市場分獲第一、二名。美食組金、銀、銅賞獎由興仁花園夜市芙琳卡、大成市場香圓食品、大園市場小蘭雞捲獲獎。

生鮮組金、銀、銅賞由大湳市場黑豬自助豬肉城、銀賞興國市場源豐生鮮、銅賞龍潭市場好豔驪獲得。精品潛力賞為南門市場新家香肉鬆、龍潭市場傳香、興國市場雪霸高冷蔬菜、桃園觀光夜市Waz Shop、中壢觀光夜市曹阿伯龍鬚糖5家，鄭文燦頒發獎金表揚。

鄭文燦表示，今年桃園上好攤評鑑以環境衛生、經營、服務3大特色，並納入環保推廣及在地連結項目，獲選上好攤11家亮點，每攤都歷經長期經營和老主顧喜愛，希望透過環境衛生、價格標示清楚帶動消費，讓市民支持傳統市場，超市、傳統市場各有客群，超市無法取代傳統市場。

桃園市長鄭文燦（左二）主持桃園上好攤成果發表，頒獎表揚獲選美食、生鮮組11家上好...
桃園市長鄭文燦（左二）主持桃園上好攤成果發表，頒獎表揚獲選美食、生鮮組11家上好攤商鼓勵。記者曾增勳／攝影
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桃園市長鄭文燦（中）主持桃園上好攤成果發表，頒獎表揚獲選美食、生鮮組11家上好攤...
桃園市長鄭文燦（中）主持桃園上好攤成果發表，頒獎表揚獲選美食、生鮮組11家上好攤商鼓勵。記者曾增勳／攝影
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傳統市場夜市鄭文燦
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