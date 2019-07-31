新闢212線公車 大溪家長盼開學後有早班車

2019-07-31 17:22 聯合報 記者 聯合報 記者 張弘昌 ╱即時報導



桃園市政府交通局8月1日起，新增桃園客運212、212A公車路線，方便大溪區居民搭民乘公車，從九龍里往返龍潭地區通勤、通學。市議員陳治文接獲仁和國中家長反映，盼大溪開往龍潭能調整6時50分開早班車，方便通學學生搭乘，交通局今已同意調整班車時間。

212、212A大溪到龍潭（經九龍里）公車路線，由桃園客運大溪總站發車，行經康莊路、員林路、中興路、北龍路與中正路，到桃園客運龍潭總站，沿途行經仁和國中、龍潭行政園區、龍潭運動公園等重要據點。

路線採平日行駛，每日往返共24班次，其中4班次為212A路線，繞駛介壽路、仁善街與埔頂路，收費方式同市區公車採里程計費，並享有持市民卡乘車買一送一優惠，3個月試營運良好，依地方反映微調班次後，將正式上路。

市議員陳治文表示，往返大溪、龍潭地區通勤、通學需求高，但兩地之間並無公車路線直達，行駛到國軍桃園總醫院的免費巴士班次不多。近2年爭取新闢710大溪–捷運永寧站、712龍潭–捷運永寧站市區公車後，再爭取試辦212、212A「大溪–龍潭（經九龍里）」市區公車，提升市轄公車路線完善路網，鼓勵市民多多搭乘大眾運輸代步。