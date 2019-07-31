竹市勞工大學開跑 5大職類1百場次免費學習

2019-07-31 17:02 聯合報 記者 聯合報 記者 黃瑞典 ╱即時報導



新竹市政府整合全市5所大學、工會、農會等產官學研資源，推出「勞工大學」免費學習課程，內容包括設計工具與流程、程式設計機器人課程、觀光會展、創新創業、身心調理5大職類，邀市民運用免費資源提升職能、培養興趣或運動紓壓，轉化為職場的正面能量。

市府今天舉行勞工大學開跑記者會，副市長沈慧虹表示，市府為滿足勞工精進專業及發展興趣的需求，首次推出勞工大學，除了原有的勞工學苑、工會勞動教育外，連結5所大學資源為勞工開辦專業職能學苑，給青年以及勞工一支槓桿，讓他們可以撐起自己的人生。

勞工處長黃錦源表示，「勞工大學」專業職能學苑涵蓋設計工具與流程、程式設計機器人課程開發、觀光會展、創意創新創業及身心調理5大職類，有100場次200小時的課程，課程時間多在假日或晚上，沒有資格限制，歡迎有興趣的民眾參加，上課達一定時數者，各校將頒發學分證明，方便未來進修。

8月3日起首先開課的交通大學，推出基礎設計工具與流程教學課程，以業界所使用之設計工具軟體為基礎，學習基本設計思維，協助勞工提升專業技能；8月5日起中華大學觀光會展職類開課，培養職場實務正確認知，學習活動專業規劃與管理能力；玄奘大學開設創意創新創業課程，幫助學員了解創業前應具備的相關知能。