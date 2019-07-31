六福村主題露營又來啦！蒸汽火車帶你夜探動物園

2019-07-31 16:31 聯合報 記者 聯合報 記者 陳斯穎 ╱即時報導



六福村主題露營又來啦！全台唯一擁有刺激遊樂設施和野生動物園的六福村，今年第二次的主題露營以自然生態為主題，要讓露友看看晚上的動物都在做什麼？夏天的六福村樹上還有滿滿的獨角仙，蟲鳴鳥叫的生態環境，要讓大小朋友「走進大自然」。

六福村行銷經理黃淑芳表示，園區自去年起推出的「來去遊樂園住一晚」露營，搭配萬聖節鬼怪主題，還有今年首場的霓虹觀星皆讓遊客難忘。這次結合六福村最具特色的動物保育理念，再擴及日常生態知識，相信全家人都能收穫最棒的知識與回憶。

這次活動同樣也延續六福村露營的全包式特色，遊客只要準備好個人行囊，一卡皮箱就能到遊樂園住一晚，帳篷、餐點、寢具和玩樂項目，園區通通為遊客準備好，入住後全園區隨遊客暢遊，到了傍晚，夜探動物園的行程登場，遊客坐上蒸氣火車奈洛比號，隨著火車開進夜幕低垂的非洲大草原，犀牛、美洲野牛和斑馬就在身邊。