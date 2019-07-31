預防性改善高壓線路 竹市將有近5千戶停電

2019-07-31 15:55 聯合報 記者 聯合報 記者 黃瑞典 ╱即時報導



台電新竹區營業處8月1日、3日針對新竹市明湖路、功成路等沿線地區高壓線路執行強韌計畫，針對線路設備弱點進行預防性改善，初估2天有近5千用戶停電3至9小時，台電已事先發停電通知單，仍請用戶注意配合。

台電指出，強韌計畫是針對高壓線路上弱點的進行改善，包括老舊設備的維護、檢修，礙子的清理更換等，確保線路正常與安全，屬於計畫性的工作，因此事先都已發通知單給用戶。

新竹區營業處指出，明天上午9點至下午3點明湖路一帶停電施工，約有1799戶受影響，8月3日成功路、南寮地區天府路一帶及水源路、十八尖山附近都有強韌計畫施工，約3199用戶受影響，初估2天施工約有近5千用戶停電。

台電指出，工程如遇雨或因特殊原因無法工作，將取消停電，如工程提供完工將提前供電，如發生特殊困難延後供電不再另行通知。

新竹區營業處提醒用戶停電前請將電器電源關閉或拔除插頭以免損壞，用戶如自備發電機、不斷電系統或併聯再生能源發電等設備，請由專業人員操作，確實將屋內線路與台電線路隔離，防止工作人員發生感電事故。