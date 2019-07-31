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緬懷永遠的國民天后 大溪鳳飛飛故事展開幕

2019-07-31 15:47聯合報 記者張弘昌╱即時報導

桃園市大溪區大嵙崁故事館，今天起到8月20日舉辦「好好愛你．好好愛我─鳳飛飛故事展」。桃園市長鄭文燦表示，國民天后鳳飛飛是大溪人，大溪也是她最後落葉歸根之處，市府將鳳飛飛視為大溪文化的重要元素，並規劃許多紀念活動。

今天適逢鳳飛飛農曆6月29日生日，市府文化局與大嵙崁文教基金會即日起至8月20日（鳳飛飛國曆生日），將舉辦一系列鳳飛飛紀念活動，涵蓋故事展、電影展、座談會、大溪小旅行等，邀請所有市民一同參與、懷念大溪女兒、永遠的國民天后。

市長鄭文燦表示，在台灣流行音樂史上，鳳飛飛扮演十分重要的角色，她親民的唱腔、琅琅上口的音樂作品，在60、70年代掀起熱潮，撫慰了戰後台灣人的心靈。

桃園市文化局先前對鳳飛飛，過去生命軌跡做了詳盡的研究，未來將作為設置鳳飛飛紀念館的參考；鄭文燦表示，台灣音樂史上許多重要的音樂人都來自桃園，包括鄧雨賢等，市府也在龍潭設置桃園市立圖書館龍潭分館暨鄧雨賢台灣音樂紀念館，成為當地重要的文化地標，

並透過舉辦多元紀念活動，帶領市民們進一步了解台灣音樂史及重要音樂人物。

為紀念帽子天后鳳飛飛，桃捷公司從8月1日起至8月31日為止，限量發行1000套「流水年華」典藏一日套票，此外，8月活動期間將在A9林口站和A10山鼻站區間，分別播放鳳飛飛經典歌曲「流水年華」及「祝你幸福」，帶領乘客們一同回味鳳飛飛的美好歌聲。

國民天后鳳飛飛故事持展，今天在大嵙崁故事 館開幕，市長鄭文燦親臨主持並觀賞特展內...
國民天后鳳飛飛故事持展，今天在大嵙崁故事 館開幕，市長鄭文燦親臨主持並觀賞特展內容。記者張弘昌／攝影
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國民天后鳳飛飛是大溪的女兒，大嵙崁文教基金會今天起至8月20日，舉行「好好愛你 ...
國民天后鳳飛飛是大溪的女兒，大嵙崁文教基金會今天起至8月20日，舉行「好好愛你 好好愛我 風飛飛故事特展。記者張弘昌／攝影
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大嵙崁文教基金會， 國民天后鳳飛飛故事持展今天開幕，為紀念大溪的女兒帽子天后鳳飛...
大嵙崁文教基金會， 國民天后鳳飛飛故事持展今天開幕，為紀念大溪的女兒帽子天后鳳飛飛，大溪國小學童演出3首鳳飛經典歌曲，並與市長鄭文燦合影留念。記者張弘昌／攝影
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鄭文燦紀念館文化局
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