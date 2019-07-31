緬懷永遠的國民天后 大溪鳳飛飛故事展開幕

2019-07-31 15:47 聯合報 記者 聯合報 記者 張弘昌 ╱即時報導



桃園市大溪區大嵙崁故事館，今天起到8月20日舉辦「好好愛你．好好愛我─鳳飛飛故事展」。桃園市長鄭文燦表示，國民天后鳳飛飛是大溪人，大溪也是她最後落葉歸根之處，市府將鳳飛飛視為大溪文化的重要元素，並規劃許多紀念活動。

今天適逢鳳飛飛農曆6月29日生日，市府文化局與大嵙崁文教基金會即日起至8月20日（鳳飛飛國曆生日），將舉辦一系列鳳飛飛紀念活動，涵蓋故事展、電影展、座談會、大溪小旅行等，邀請所有市民一同參與、懷念大溪女兒、永遠的國民天后。

市長鄭文燦表示，在台灣流行音樂史上，鳳飛飛扮演十分重要的角色，她親民的唱腔、琅琅上口的音樂作品，在60、70年代掀起熱潮，撫慰了戰後台灣人的心靈。

桃園市文化局先前對鳳飛飛，過去生命軌跡做了詳盡的研究，未來將作為設置鳳飛飛紀念館的參考；鄭文燦表示，台灣音樂史上許多重要的音樂人都來自桃園，包括鄧雨賢等，市府也在龍潭設置桃園市立圖書館龍潭分館暨鄧雨賢台灣音樂紀念館，成為當地重要的文化地標，

並透過舉辦多元紀念活動，帶領市民們進一步了解台灣音樂史及重要音樂人物。