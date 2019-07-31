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回響／公幼僧多粥少 新竹建商免費提供校舍響應

2019-07-31 15:42聯合報 記者張雅婷╱即時報導

日前本報報導新竹縣市生育率在全台名列前茅，但公立幼兒園數量不足，甚至有「僧多粥少」的現象，為了幫年輕家庭減輕負擔，新竹建商昌益建設響應「準公共化幼兒園」政策，免費提供香山一處校舍與幼兒業者合作，今天開幕試營運，昌益建設董事長楊玉全表示，凡入學的學生最高每月收費4500元，中低收入戶免費，預計招生90人，不到1個月就已70多人。

楊玉全說，看到許多年輕族群的迫切需求，他決定無償將位於香山閑谷校舍，免費提供場地，私立閑谷幼兒園協辦「準公共化幼兒園」，盼能拋磚引玉，讓更多年輕家庭及幼兒受惠，楊玉全表示，未來昌益建設在規畫大型社區時，將規畫教育空間，免費提供有意做公共化幼兒園的業者合作，來幫助年輕人減少負擔，讓他們把小孩送到幼兒園，安心工作。

閑谷幼兒園今天以「準公共化幼兒園」身份熱鬧開幕，預計招收90個學生，目前不到1個月已有70多個學生，教育團隊表示，申請程序皆符合政府的規範要件，也與政府簽訂合作契約，未來每月每位幼童僅需繳交不超過4500元，擁有第3名以上子女的家長，每人每月繳費不超過3500元，低收入、中低收入戶家庭子女則免繳費用，盼「準公共化幼兒園」的成立，將能夠大幅減輕家長經濟負擔。

新竹知名建商昌益建設響應「準公共化幼兒園」政策，免費提供香山一處校舍與幼兒業者合...
新竹知名建商昌益建設響應「準公共化幼兒園」政策，免費提供香山一處校舍與幼兒業者合作，今天開幕試營運。圖／業者提供
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新竹知名建商昌益建設響應「準公共化幼兒園」政策，免費提供香山一處校舍與幼兒業者合...
新竹知名建商昌益建設響應「準公共化幼兒園」政策，免費提供香山一處校舍與幼兒業者合作，今天開幕試營運。圖／業者提供
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幼兒園新竹低收入戶
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