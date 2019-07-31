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獅子會捐壢新醫院150台輪椅 嘉惠病友治療復健

2019-07-31 15:03聯合報 記者張弘昌╱即時報導

國際獅子會300G2區總監廖千鐘，今天率隊捐助聯新國際醫院150台輪椅，提供病友們在治療或復健期間，不論是在門診、檢查或領藥等候過程，因身體不適、行動不便，或是體力虛弱時，都可以獲得紓緩與幫助。

捐贈典禮在聯新國際醫院門診大樓12樓國際會議中心舉行，超過30個獅子會分會與個人響應捐贈輪椅，散播愛心。桃園市副市長李憲明、國際獅子會300G2區總監廖千鐘、聯新國際醫院總院長張煥禎、聯新國際醫院院長黃忠智，以及多位獅友貴賓共同參與見證。

桃園市副市長李憲明，致詞肯定感謝國際獅子會，為社會做出具體實際貢獻。李明憲表示，國際獅子會在今年3月捐贈市政府2部長照沐浴車，這次再度捐贈150台輪椅，讓民眾在醫院看病或是做檢查更方便安全。市政府盡全力照顧所有市民，也歡迎各界共襄盛舉，化愛心為行動，希望大家一起參與。

國際獅子會300G2區總監廖千鐘表示，國際獅子會是NGO組織，在社會有需要的地方就有獅友的足跡，這樣的理念和聯新國際醫院「沒有圍牆的醫院」不謀而合。國際獅子會300G2區捐贈150台輪椅，希望幫助弱勢族群，為民眾服務，讓社會有更多愛心與關懷。

廖千鐘表示，家屬及病患到醫院進行追蹤治療時，候診檢查、領藥的時間通常比較久，病患身體狀況虛弱，坐在候診室過久相當不舒服，在門診、檢查或領藥時，能使用輪椅四處走動，減緩身體不適。

聯新國際醫院總院長張煥禎表示，感謝獅子會捐贈輪椅，讓病患在治療過程可獲得直接幫助，並拋磚引玉，讓社會大眾多關懷弱勢。聯新國際醫院多年來資助尼泊爾、捐助做公益不遺餘力，明年將邁入25周年，除持續在醫療技術和儀器設備不斷進步，也增加民眾對各項疾病的預防與衛教，全面提升疾病預防、治療及照護品質，讓民眾不必跑台北，就能獲得優質的治療照護。

國際獅子會300G2區總監廖千鐘（左），在桃園市副市長李憲明（中）見證下，捐助1...
國際獅子會300G2區總監廖千鐘（左），在桃園市副市長李憲明（中）見證下，捐助150台輪椅給聯新國際醫院。圖／聯新國際醫院提供
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國際獅子會300G2區，今天捐助聯新國際醫院150台輪椅，提供行動不便病友們，在...
國際獅子會300G2區，今天捐助聯新國際醫院150台輪椅，提供行動不便病友們，在治療或復健期間，不論是在門診、檢查或領藥等候時，都可以獲得紓緩與幫助。圖／聯新國際醫院提供
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國際獅子會300G2區，今天捐助聯新國際醫院150台輪椅，提供行動不便病友們，在...
國際獅子會300G2區，今天捐助聯新國際醫院150台輪椅，提供行動不便病友們，在治療或復健期間，不論是在門診、檢查或領藥等候時，都可以獲得紓緩與幫助。圖／聯新國際醫院提供
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