長期遭批如少年監獄 桃園、彰化2間少年輔院今走入歷史

2019-07-31 13:09 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ╱即時報導



桃園、彰化2所少年輔育院長期被詬病如同少年監獄，但過去因經費及制度問題遲遲無法改制成矯正學校，延宕16年後，今終於在法務部、教育部，司法院及監察院見證下改制為矯正學校誠正中學桃園、彰化分校，上午正式揭牌成立。

針對少年犯罪遭判刑定讞或被裁定感化教育，由有桃園、彰化等2間少輔院，及新竹誠正、高雄明陽2所矯正學校施以感化教育；但少輔院長年被詬病形同監獄，2013年更爆發16歲少年買泓凱慘死、院方以「曬豬肉」方式處罰事件，被認為教育本質遠不及矯正學校。

桃園少輔院目前有15歲到21歲總共219位學生，改制為桃園分校後，將以「技術型高中」為主之課程，辦理汽修、電機、餐飲等科別，輔導學生取得證照，提升就學就業機會。

法務部長蔡清祥今年1月16日赴矯正署曾說，對於少輔院朝學校化改制，過去卡在難度、經費問題，他認為要先設定好目標，再分階段一一完成，已請矯正署長黃俊棠提出少輔院改制的具體計畫及相關可行性評估。

今天上午桃園分校揭牌，蔡清祥說，從1997年少年事件處理法修法後，成立誠正中學、明陽中學，本還預計6年後，桃園、彰化矯正學校也要相繼成立，但因種種困難，走了16年至今才能正式成立。

他表示，在教育部協助下，桃園、彰化分校一共擴增81位教師，包含普通學科、技術型學科、輔導教師，特教教師等，課程從每周24小時增加到35小時，除了一般學校課程也有技職訓練，要讓學生能銜接社會，而目前只是2所分校，最終目標是推動獨立學校。

教育部政次范巽綠說，未來希望分校規模不要越來越大，應該是小而美，有多元照顧的矯正階段，多元另類選擇的教育，同時準備回到社會就學銜接、就業準備，更重要是能看到人生的未來。

監察院副院長孫大川也提到，監委王美玉在處理買泓凱案件時，心理壓力沉重，更表現出為照顧孩子母性的憤怒；他認為，一個小孩的前途，年輕的生命，因種種原因跌倒了，政府的種種機構卻接不住他們，實在是太遺憾。

司法院少年及家事廳廳長謝靜慧表示，坦白說少年法庭法官都很不願意把孩子送到感化教育，更會陷入很深的困擾、為難，因為來到這樣的學校得到的補習教育就不叫學生。