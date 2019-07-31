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竹市YouBike傷害險明起上路 最高理賠1百萬

2019-07-31 12:38聯合報 記者黃瑞典╱即時報導

新竹YouBike傷害險明天起上路，騎乘YouBike發生意外導致死亡、失能最高可理賠100萬元，受傷住院每日也有1000元醫療保障。市長林智堅表示，YouBike是市民及旅客熱愛使用的交通工具，市府提供完整的保障，讓市民及旅客騎得安心，家人也放心。

市府交通處長倪茂榮指出，YouBike會員人數超過20萬人，使用人次超過400萬人次，已是民眾通勤、通學及觀光休閒的重要交通工具之一，為了讓民眾騎乘YouBike更有保障，8月1日起可免費申請傷害險，全額保費由市府負擔，竹科與新竹市是共同生活圈，科學園區YouBike傷害險同步實施，發生事故都會有相同的保障。

交通處指出，新竹市YouBike第3人責任險已於今年年1月1日上路，提供第3人最高200萬元的理賠保障；傷害險明天起實施後，提供騎乘者最高100萬元理賠保障及每日1000元住院醫療保障，騎乘YouBike發生事故，無論騎乘者與第3人都有保障。

因傷害險採實名制，且必須由被保險人同意，票卡實際使用者與被保險人須為同1人，提醒YouBike會員仍需完成登錄程序才有保障。

交通處呼籲，即日起在YouBike官網、App或是租借站登錄騎乘者身分證字號、生日及手機號碼後，新竹市傷害險自動在8月1日啟動，如有保險登錄問題，請洽YouBike客服電話03-6590011如有理賠申請問題，可電洽國泰產險公司0800-036-599按2，將有專責人員提供諮詢服務。

新竹市YouBike傷害險明天起上路，記得登錄才有保障。圖／新竹市政府提供
新竹市YouBike傷害險明天起上路，記得登錄才有保障。圖／新竹市政府提供
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新竹市YouBike傷害險明天起上路，記得登錄才有保障。圖／新竹市政府提供
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