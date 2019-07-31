新竹「天梯之翼」登場 魚鱗天梯雙側護堤水岸完工

2019-07-31 07:47 聯合報 記者 聯合報 記者 張雅婷 ╱即時報導



新竹市人氣網紅景點「魚鱗天梯」周邊水岸景觀環境再升級，市府在魚鱗天梯打造「天梯之翼」水岸護堤共300多公尺，沿線鋪設原生大石塊，避免北側堤防受海浪侵蝕。圖／新竹市府提供 分享 facebook

新竹市人氣網紅景點「魚鱗天梯」周邊水岸景觀環境再升級，市府推動濱海水岸改善工程已完工啟用，在魚鱗天梯打造「天梯之翼」水岸護堤共300多公尺，沿線鋪設原生大石塊，避免北側堤防受海浪侵蝕，讓民眾能更親近海岸；並在魚鱗天梯空地重整草坪布設景觀小石群，讓民眾能在天然椅凳上看海賞夕陽，感受新竹漁港的海岸風情。

新竹漁港啟用27年來未曾大規模更新，港區內觀光硬體、漁民工作環境每況愈下，市長林智堅表示，市府投入超過13億元推動漁港轉型，打造兼具觀光休憩功能的漁人碼頭，陸續完成的魚鱗天梯、國際風箏賽場、親子沙灘都成北台灣熱門景點，為提升易達性也改善周邊交通，南寮大道完工後，從台68道路直達漁人碼頭也更加便捷。

新竹市產發處長吳甲天表示，濱海水岸改善工程來自經濟部水利署前瞻水環境計畫補助，投入5221萬元，重塑魚鱗天梯周遭景觀並兼顧景觀營造，以原生大石塊鋪設，讓護堤成為魚鱗天梯兩側的「天梯之翼」；並在日本庭園造景專家小口基實老師指導下，擺放錯落的景觀石；另針對漁港內鏽蝕嚴重的繫船鋼柱進行除鏽油漆工程，提升視覺美觀升級，也達到延長使用年限效果。

產發處指出，適逢夏季，全家出遊造訪新竹漁港正是時候，除騎著腳踏車遊遍17公里海岸線，還有孩子喜愛的親子沙灘、風箏賽場放風箏、魚鱗天梯拍美照，都是年輕人打卡、孩子放電的首選，同時還能品嘗漁港最青的海鮮，並透露漁港直銷中心預計於民國111年重建完成。