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「台版沙哈拉」地景動工 草漯沙丘成打卡吸客美景

2019-07-30 21:00聯合報 記者曾增勳╱即時報導

桃園市沿海草漯沙丘被喻「台版沙哈拉」自然地景美景（見圖），市政府興建草漯沙丘地景...
桃園市沿海草漯沙丘被喻「台版沙哈拉」自然地景美景（見圖），市政府興建草漯沙丘地景公園新設第一期工程動工，未來遊客近距體驗沙丘之美。記者曾增勳／攝影
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桃園市沿海草漯沙丘被喻「台版沙哈拉」最美海岸自然地景之一，市政府今天下午在草漯沙丘北側的大園區潮音海岸，舉辦草漯沙丘地景公園新設第一期工程動工典禮，鄭文燦說，草漯沙丘地景公園面積710公頃，其中核心區18公頃保存良好沙丘地形，過去很多遊客、網美、新人拍照景點，一期工程將以生態工法保存地景風貌，未來也是最佳環境教育場所。

草漯沙丘北起大園老街溪、南至觀音大堀溪，延伸長約8.1公里，蜿蜒豎立在大園、觀音沿海海岸，過去利用竹籬防止沙丘流失，堆疊層層沙浪特色景致，曾被台灣環境資訊協會遴選為台灣9處最值得守護的自然地景、最美海岸之一，市府歷經1年半規畫為「草漯沙丘地景公園」，第一期工程動工典禮由鄭文燦與民代共同動土。

鄭文燦表示，桃園沿海草漯沙丘海岸地帶，主要是東北季風強勁形成漂沙堆積地形，也有防風林、綠帶植被，是非常特殊的地景，也是做生態教育很好的地方，為此他訂下「沙丘復育」、「地景體驗」、「社會參與」、「環境教育」4大發展目標同時完成，用生態角度保存最好的地景風貌。

環保局海岸管理處長林立昌表示，草漯沙丘在大園潮音段第一期沙丘地景公園新設工程，包括遊客中心、景觀平台、木質廣場、遊客停車場及250公尺保安林步道，經費1013萬元，預定今年底前完工，可讓遊客近距體驗沙丘之美，第二期草漯沙丘新設工程將在南側觀音忠孝段，預計明年興建完工。

鄭文燦表示，未來草漯沙丘地景公園完成，車輛將停在園區外，遊客走步道進入體驗沙丘之美，將由生態解說員解說生態，現在培育解說員30人，未來將增為60人，宣導環境保育觀念，減少環境汙染、衝擊，市府推動文資法草漯沙丘地質公園計畫，目前已完成公聽會，預定9月審查，未來讓沙丘保護更好。

桃園市府開發沿海草漯沙丘自然地景美景，市長鄭文燦（左三）與民代共同為草漯沙丘地景...
桃園市府開發沿海草漯沙丘自然地景美景，市長鄭文燦（左三）與民代共同為草漯沙丘地景公園新設第一期工程動工。記者曾增勳／攝影
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桃園市府開發沿海草漯沙丘自然地景美景，市長鄭文燦（中）為草漯沙丘一期工程動工後，...
桃園市府開發沿海草漯沙丘自然地景美景，市長鄭文燦（中）為草漯沙丘一期工程動工後，與地方民代里民實地體驗草漯沙丘之美。記者曾增勳／攝影
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鄭文燦文資法停車場
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