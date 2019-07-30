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西濱快白沙屯南下入口匝道 31日上午8點施工封閉12小時

2019-07-30 19:55聯合報 記者胡蓬生╱即時報導

公路總局第二區養護工程處苗栗工務段進行台61線光纖通訊傳輸系統建置工程，明天（7月31日）上午8點至晚間8點，將封閉台61線白沙屯交流道南下入口匝道，苗栗工務段提醒駕駛人注意。

苗栗工務段表示，白沙屯交流道南下入口匝道封閉期間，欲進入台61線（西濱快速公路）南下的車輛，請改由台1線公路行駛至新埔交流道再進入台61線南下車道，屆時請駕駛人依現場施工標誌及人員指揮行駛，如施工作業完成將提早開放通行。

台61線西濱快速公路白沙屯南下入口匝道31日上午8點到晚間8點將封閉施工。記者胡...
台61線西濱快速公路白沙屯南下入口匝道31日上午8點到晚間8點將封閉施工。記者胡蓬生／攝影
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白沙屯西濱快速公路
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