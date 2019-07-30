影／羅馬公路上爆紅的親子餐廳 有大草坪、玩沙池、溜滑梯

2019-07-30 18:48 聯合報 記者 聯合報 記者 郭政芬 ╱即時報導



由華光庇護工坊的學員們服務的「桐花芽」蔬食咖啡廚房，提供院生、身心障礙者就業機會，使用健康食材，搭配烘焙與木工玻璃DIY，加上偌大的草坪、玩沙區，受到親子的熱愛，近來成為羅馬公路上爆紅的熱門景點。

天主教華光社會福利基金會經營的「磊質複合式庇護工坊」，位於新竹縣關西鎮，通往馬武督的必經道路上，這棟兩層式鄉村建築，一樓是庇護產品製作區：包含加工農產品、中西式烘焙、手工皂教室等。二樓與幽美的羅馬公路齊高，向外開展為蔬食咖啡廚房，溫馨的空間，吸引民眾前來享用美食。

由於園區內有大片草原、沙坑、溜滑梯遊具等設施，二樓還設置戶外用餐區，民眾可在群山環抱中用餐，享受幽靜時光，吸引不少專程慕名而來的親子遊客。

華光社會福利基金會主任周神助表示，華光所經營的餐飲單位，結合「磊質複合式庇護工坊」的烘焙產品，店內提供多位身心障礙者工作機會，並藉此習得一技之長，協助身心障礙者及其家庭獨立自主。也希望讓民眾在桐花芽享用美食之餘，也能輕鬆做公益。每周三到日營業，從早上10點半到下午5點。