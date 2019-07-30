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楊文科參訪廣東海川智能機器公司 洽談AI智慧園區投資

2019-07-30 17:39聯合報 記者郭政芬╱即時報導

新竹縣長楊文科昨天下午率團參訪廣東省海川智能機器公司，由董事長鄭錦康親自在生產線解說。楊文科也稱許從2004年設廠的海川智能公司，累積多年智慧計量技術，商品機型已升級到第四代，客戶遍及全世界80多個國家。獲悉海川智能出產的微機多頭電腦組合秤受中美貿易戰殃及，被美國課徵25％的高關稅，楊文科也當場邀請鄭董事長到新竹縣考察投資。

楊文科表示，新竹縣正全力發展國際AI智慧園區，海川智能公司的智慧計量技術，及所生產的精密定量智慧稱重設備，有許多台灣產業可以學習之處。投資台灣、打出台灣製造，也可避開中美貿易戰的流彈。

海川智能機器公司是中國大陸廣東省一家從事食品自動包裝設備，生產微機多頭電腦組合秤的製造廠商，業務領域包含自動衡器研發、生產及銷售，所生產的產品包括智慧組合秤、失重秤及其配套設備等，廣泛運用在食品、塑膠及化工產業的稱重、供料、配料等，海川智能公司所生產的自動化包裝設備不僅內銷，還外銷美洲、歐洲、東南亞、中東、非洲等地區，目前已有2萬5千台設備被全球各國使用。

新竹縣府指出，新竹縣國際AI智慧園區位於竹北市莊敬段，土地面積12.61公頃，獲得經濟部工業局核定計畫總經費9億1,390萬元，預計於108年9月前完成園區申請設置，109年12月底完工，目前刻正辦理園區申請設置階段各法定書件審議與都市計畫變更程序。

獲悉海川智能出產的微機多頭電腦組合秤受中美貿易戰殃及，被美國課徵25％的高關稅，...
獲悉海川智能出產的微機多頭電腦組合秤受中美貿易戰殃及，被美國課徵25％的高關稅，楊文科也當場邀請董事長鄭錦康到新竹縣考察投資。圖／縣府提供
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新竹縣長楊文科（左）昨天下午率團參訪廣東省海川智能機器公司，由董事長鄭錦康親自在...
新竹縣長楊文科（左）昨天下午率團參訪廣東省海川智能機器公司，由董事長鄭錦康親自在生產線解說。圖／縣府提供
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新竹楊文科
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