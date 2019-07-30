楊文科參訪廣東海川智能機器公司 洽談AI智慧園區投資

2019-07-30 17:39 聯合報 記者 聯合報 記者 郭政芬 ╱即時報導



新竹縣長楊文科昨天下午率團參訪廣東省海川智能機器公司，由董事長鄭錦康親自在生產線解說。楊文科也稱許從2004年設廠的海川智能公司，累積多年智慧計量技術，商品機型已升級到第四代，客戶遍及全世界80多個國家。獲悉海川智能出產的微機多頭電腦組合秤受中美貿易戰殃及，被美國課徵25％的高關稅，楊文科也當場邀請鄭董事長到新竹縣考察投資。

楊文科表示，新竹縣正全力發展國際AI智慧園區，海川智能公司的智慧計量技術，及所生產的精密定量智慧稱重設備，有許多台灣產業可以學習之處。投資台灣、打出台灣製造，也可避開中美貿易戰的流彈。

海川智能機器公司是中國大陸廣東省一家從事食品自動包裝設備，生產微機多頭電腦組合秤的製造廠商，業務領域包含自動衡器研發、生產及銷售，所生產的產品包括智慧組合秤、失重秤及其配套設備等，廣泛運用在食品、塑膠及化工產業的稱重、供料、配料等，海川智能公司所生產的自動化包裝設備不僅內銷，還外銷美洲、歐洲、東南亞、中東、非洲等地區，目前已有2萬5千台設備被全球各國使用。