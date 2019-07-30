親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

純網銀出爐！將來、樂天、LINE BANK三家都獲執照

時力下通牒！高潞．以用明不說清補助案疑雲 最重開除黨籍

94歲葉祥慶 無償捐地回饋社會

2019-07-30 17:11中央社 新竹縣30日電

新竹縣寶山鄉94歲的葉祥慶無償捐地，也捐贈獎學金給當地國中，鼓勵孩子認真求學。葉祥慶今天表示，能幫助地方，也回饋社會感到踏實。

葉祥慶今年獲選為新竹縣模範父親，將在下月4日接受新竹縣政府表揚。新竹縣長楊文科肯定，葉祥慶貢獻地方，現在也經常到新竹各大廟宇為地方祈福、捐獻，一家人熱心公益，受到各界肯定與感謝。

他的獨子葉春茂今天受訪表示，父親曾受過日本教育，雖然以前家中務農，家裡很窮，但父親堅持讓孩子讀書，且管教嚴格，最常告訴他「與人為善、寧可吃虧也不要佔人便宜。」

葉春茂表示，過去家中比較苦，連用個油燈都要很珍惜，父親省吃儉用「窮自己」，卻助他學習。後來經濟好轉，父親也關心地方教育、建設，出力也出錢，捐新台幣50萬元給寶山國中作為獎學金，以鼓勵孩子勤學，也為雙溪國小建設籃球場，鋪設水泥廣場。

他表示，父親有感警方辛勞，則無償捐地，協助興建新竹縣警察局寶山分駐所，父親以身作則回饋社會，點滴他都看在眼裡。他受到感動，也加入寶山鄉義消分隊至屆齡退休，曾當選全國義消楷模、全國模範勞工。妻子彭秀緞則擔任寶山鄉婦女防火宣導隊分隊長20餘年。

葉春茂表示，父親高齡，除了有點重聽外，身體很硬朗，至今仍到菜園耕種蔬果，且說起話來，中氣十足，父親熱心助人常保心情愉快，或許也是長壽的關鍵。

前寶山鄉民代主席呂學光說，他從認識葉祥慶後，從來沒看過他與別人爭執過，且只要是地方建設，葉都很「阿莎力」就提供協助，地方都稱他是大善人。

新竹警察楊文科
這招學起來！七夕古人撩情話~請你喝茶湯會→

相關新聞

新竹南寮漁港景觀再升級！「天梯之翼」水岸護堤完工

2019-07-30 13:50

小號名家西恩．瓊斯帶團訪台 與桃園武陵高中音樂交流

2019-07-30 16:05

丫桃、園哥拚當最強吉祥物 預告漫博會上熱舞演出

2019-07-30 15:48

8天7夜靈鷲山水陸大法會 8月7日桃園巨蛋登場

2019-07-30 13:47

沒協商又動工 中油觀音外海工程惹議漁會強烈不滿

2019-07-30 11:05

大學休學勇於追夢 她用甜點做出愛情的味道

2019-07-30 10:35

竹市首座公托 10月啟用

2019-07-29 23:24

新埔舊公所 改社福中心助弱勢

2019-07-29 23:21

熱門文章

消防猛男來了！新北、澳洲互尬身材合拍月曆

2019-07-30 11:10

影╱林隆璇之子奪雲林旅遊大使冠軍 被疑內定縣府澄清

2019-07-30 12:15

蟲蟲後新危機 彰化縣每天18噸死雞死豬何去處？

2019-07-29 19:20

22K徵臨時人員遭投訴違法 毒防中心表歉意決定不招了

2019-07-30 12:30

影／基隆的路為什麼不平？他拍片說明網友瞬間懂了

2019-07-30 15:36

極端天氣影響 苗栗縣6水果達農業天然災害現金救助標準

2019-07-29 17:32

女遊蘭嶼穿比基尼趴趴走 鄉民：請尊重當地文化風俗

2019-07-30 16:26

台北市「危老工作站」破百 預計8月核定危老案達60件

2019-07-29 19:58

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top